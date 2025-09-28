Прилеты по Институту кардиологии, АЗС и еще 20 локациям: что известно об обстреле Киева
Россия 28 сентября нанесла массированный удар по Киеву. Зафиксированы "прилеты" в около 20 локациях, есть жертвы, в том числе погиб ребенок.
Все, что известно о циничном ударе по Киеву - в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- россияне атаковали Киев дронами и ракетами;
- в столице "прилеты" по Институту кардиологии, АЗС и домам;
- в Киеве из-за атаки РФ четверо погибших;
- количество пострадавших возросло до 13 человек.
Россияне под утро атаковали столицу и Киевскую область ракетами и дронами. Несколько часов подряд в Киеве и области раздавались взрывы, работала ПВО.
"По состоянию на сейчас более 15 локаций с повреждениями. В том числе есть попадания дронов в многоэтажные жилые дома, в частности в Соломенском районе", - сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.
Последствия атаки по районам:
- Соломенский
Попадание в пятиэтажный дом, из-под завалов деблокировали тело 12-летней девочки, спасены три человека, один человек травмирован. Повреждено также здание Института кардиологии, где погибли два человека.
Также произошло возгорание двухэтажного нежилого здания в Соломянском районе. По другим адресам зафиксировано попадание в складское здание и частный жилой дом.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, в Соломенском районе в результате падения обломков произошел пожар на АЗС. Его уже ликвидировали
- Голосеевский. Произошло попадание в одноэтажный частный жилой дом. По другому адресу загорелся еще один частный дом.
- Святошинский. Зафиксировано падение обломков на открытую территорию.
- Днепровский. Произошло возгорание двух припаркованных автомобилей. Пожар ликвидирован.
- Дарницкий. В результате обстрела повреждено здание детского учебного заведения.
Фото: спасатели показали кадры последствий обстрела Киева (t.me/dsns_telegram)
Жертвы и раненые
По состоянию на 9:50 известно о 13 пострадавших в Киеве, а также о четырех погибших.
По предварительной информации, два человека погибли в результате попадания в здание Института кардиологии. В Соломенском районе из-под завалов дома деблокировали тело 12-летнего ребенка. Еще на одной из локаций обнаружено тело погибшего.
Массированный обстрел Украины
Россияне в ночь на 28 сентября атаковали не только Киев, но и Киевскую область и Запорожье.
Оккупанты нанесли несколько ударов по Запорожью. Одна из ракет попала рядом с жилым девятиэтажным домом, в результате чего произошли пожары. Известно уже о 21 пострадавшем в Запорожье.
Также россияне массированно атаковали Киевскую область. В Петропавловской Борщаговке под Киевом сильно поврежден жилой комплекс. По словам местных властей, количество пострадавших в результате вражеской атаки на Киевщину возросло до 27 человек.
Больше о последствиях массированной атаки врага - в материале РБК-Украина.