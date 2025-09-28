ua en ru
Вс, 28 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Прилеты по Институту кардиологии, АЗС и еще 20 локациям: что известно об обстреле Киева

Киев, Воскресенье 28 сентября 2025 10:03
UA EN RU
Прилеты по Институту кардиологии, АЗС и еще 20 локациям: что известно об обстреле Киева Фото: россияне массированно обстреляли Киев 28 сентября (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталья Юрченко

Россия 28 сентября нанесла массированный удар по Киеву. Зафиксированы "прилеты" в около 20 локациях, есть жертвы, в том числе погиб ребенок.

Все, что известно о циничном ударе по Киеву - в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • россияне атаковали Киев дронами и ракетами;
  • в столице "прилеты" по Институту кардиологии, АЗС и домам;
  • в Киеве из-за атаки РФ четверо погибших;
  • количество пострадавших возросло до 13 человек.

Россияне под утро атаковали столицу и Киевскую область ракетами и дронами. Несколько часов подряд в Киеве и области раздавались взрывы, работала ПВО.

"По состоянию на сейчас более 15 локаций с повреждениями. В том числе есть попадания дронов в многоэтажные жилые дома, в частности в Соломенском районе", - сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.

Последствия атаки по районам:

  • Соломенский

Попадание в пятиэтажный дом, из-под завалов деблокировали тело 12-летней девочки, спасены три человека, один человек травмирован. Повреждено также здание Института кардиологии, где погибли два человека.

Также произошло возгорание двухэтажного нежилого здания в Соломянском районе. По другим адресам зафиксировано попадание в складское здание и частный жилой дом.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в Соломенском районе в результате падения обломков произошел пожар на АЗС. Его уже ликвидировали

  • Голосеевский. Произошло попадание в одноэтажный частный жилой дом. По другому адресу загорелся еще один частный дом.
  • Святошинский. Зафиксировано падение обломков на открытую территорию.
  • Днепровский. Произошло возгорание двух припаркованных автомобилей. Пожар ликвидирован.
  • Дарницкий. В результате обстрела повреждено здание детского учебного заведения.

Фото: спасатели показали кадры последствий обстрела Киева (t.me/dsns_telegram)

Жертвы и раненые

По состоянию на 9:50 известно о 13 пострадавших в Киеве, а также о четырех погибших.

По предварительной информации, два человека погибли в результате попадания в здание Института кардиологии. В Соломенском районе из-под завалов дома деблокировали тело 12-летнего ребенка. Еще на одной из локаций обнаружено тело погибшего.

Массированный обстрел Украины

Россияне в ночь на 28 сентября атаковали не только Киев, но и Киевскую область и Запорожье.

Оккупанты нанесли несколько ударов по Запорожью. Одна из ракет попала рядом с жилым девятиэтажным домом, в результате чего произошли пожары. Известно уже о 21 пострадавшем в Запорожье.

Также россияне массированно атаковали Киевскую область. В Петропавловской Борщаговке под Киевом сильно поврежден жилой комплекс. По словам местных властей, количество пострадавших в результате вражеской атаки на Киевщину возросло до 27 человек.

Больше о последствиях массированной атаки врага - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Война в Украине Атака дронов Ракетная атака
Новости
Трамп захотел ввести войска в "опустошенный войной" Портленд
Трамп захотел ввести войска в "опустошенный войной" Портленд
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"