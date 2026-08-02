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В Тамане сгорело 12 резервуаров с нефтью: "Мадяр" рассказал об успехах "Птиц" СБС

19:41 02.08.2026 Вс
2 мин
Сколько нефти потеряла Россия после удара дронов?
aimg Елена Чупровская
В Тамане сгорело 12 резервуаров с нефтью: "Мадяр" рассказал об успехах "Птиц" СБС Иллюстративное фото: атаки Украины о нефтяной инфраструктуре РФ продолжаются (Getty Images)
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Украинские беспилотники за четыре дня поразили сразу четыре нефтеперерабатывающих завода и морской терминал на территории России. Потери врага - масштабные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост командующего Сил беспилотных систем Роберта Бровди, известного по позывному "Мадяр".

В Тамани уничтожили 12 резервуаров

Наибольшие потери враг понес на морском терминале "Тамань" в поселке Волна Краснодарского края. Украинские дроны уничтожили там 12 резервуаров вместимостью по 5 тысяч тонн каждый.

По подсчетам, это соответствует объему горючего, который могли бы перевезти около тысячи железнодорожных цистерн. Площадь пожара на терминале превысила 17 тысяч квадратных метров.

Удар по терминалу нанесли 30 июля "Птицы" 1-го оперативного центра ССС вместе с 413-м отдельным подразделением "Рейд" ССС и Службой безопасности Украины.

Какие нефтезаводы еще пострадали

За четыре дня дроны поразили еще четыре нефтеперерабатывающих завода РФ:

  • нефтезавод "Башнефть" в Уфе, Башкортостан - удар нанесли 2 августа "Птицы" 1-го оперативного центра СБС;
  • Саратовский нефтезавод - также 2 августа, совместно с 412-й отдельной бригадой СБС и другими подразделениями Сил обороны;
  • нефтезавод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в Волгограде - удар 31 июля нанесли 1-й оперативный центр и 414 отдельная бригада СБС вместе с СБУ и ГУР;
  • нефтезавод "Лукойл-Пермнафторгсинтез" в Пермском крае - поражен 30 июля силами 1-го оперативного центра СБС.

Атаки на объекты топливной инфраструктуры России продолжаются не первую неделю. Еще в конце июля беспилотники нанесли удар по ключевому порту Тамань, после чего там разразился масштабный пожар.

Тогда же стало известно о первых последствиях поражения инфраструктуры терминала.

Генеральный штаб официальноподтвердил поражение нефтезавода в Волгограде.

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