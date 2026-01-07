Россия ударила по портам Одесской области, есть погибший
Россия нанесла очередной ракетно-дроновой удар по двум портам Одесской области, в результате чего погиб один человек и пятеро получили ранения. Повреждены административные здания, грузы и портовая инфраструктура.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал в Telegram вице-премьер-министр по восстановлению и министр развития общин Алексей Кулеба.
Сегодня днем россия осуществила комбинированный ракетно-дроновой удар по портовой инфраструктуре Одесской области, которая обеспечивает продовольственную безопасность Украины и мира.
"Один человек погиб, еще пятеро получили ранения, им оказывается полная медицинская помощь", - сообщил Кулеба.
Повреждены административные здания, грузовой транспорт и контейнеры с маслом. Все службы работают на местах, ведут ликвидацию последствий, соблюдая правила безопасности.
"Порты продолжают работать в обычном режиме, несмотря на атаку", - добавили в администрации", - добавил он.
Правоохранители фиксируют следы очередного преступления против мирного населения Одесской области. Россия сознательно пытается подорвать экономику и уничтожить морскую логистику, атакуя ключевые портовые объекты.
"Над ликвидацией последствий на месте работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют следы очередного преступления против мирной Одесской области", - отметили в Одесской ОГА.
Атаки РФ на порты
Это уже не первый удар по портовой инфраструктуре Одесской области - ранее враг наносил ракетные атаки по Одессе и другим портам региона, пытаясь блокировать экспорт украинского зерна и масла.
Несмотря на постоянные атаки, украинские порты продолжают работать, обеспечивая логистику для внутренних потребностей и международных партнеров.
Местные службы и правоохранители регулярно проводят восстановительные работы и фиксируют военные преступления России против гражданской инфраструктуры.
Напомним, что российские оккупанты сегодня, 30 декабря, дважды за день атаковали Черноморский порт. В результате этого загорелся резервуар с маслом.
Также, 30 декабря, российскиеоккупанты атаковали ударными дронами гражданские суда Emmakris III и Captain Karam. В частности, Captain Karam заходило в украинский порт для загрузки пшеницы.
В результате таких ударов гражданские получили ранения. В ВМС отметили, что удары россиян подрывают глобальную продовольственную безопасность.
До этого было известно, что из-за российских атак были повреждены объекты в портах Южный и Черноморск. Речь идет о резервуарах для хранения масла одного из промышленных предприятий.