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РФ атаковала центр Херсона: дрон попал в машину, есть раненые

Фото: Россия ударила дроном по машине в центре Херсона (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Россия атаковала центр Херсона дрон-камикадзе. В результате удара пострадали двое гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОГА.

В понедельник, 8 июля, около 08:30 российские войска атаковали центр Херсона с помощью дрона.

Целью стала гражданская машина, которая находилась на одной из улиц в центре города.

По предварительным данным, в результате атаки ранены двое гражданских - 51-летняя женщина и 50-летний мужчина.

У обоих зафиксированы минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

Пострадавших доставили в больницу. Состояние обоих медики оценивают как средней тяжести.

Обстрелы Херсона

Это уже не первый случай, когда российские войска намеренно наносят удары по гражданской инфраструктуре в Херсоне.

Обстрелы города со стороны оккупированного левобережья Днепра продолжаются почти ежедневно, несмотря на отсутствие военных объектов в зоне поражения.

Напомним, что 12 человек попали под удары российских беспилотников в Херсоне. Все они получили ранения и были направлены в больницу.

Кроме того, 11 июня в Херсоне в результате очередных обстрелов со стороны российских войск пострадали двое мирных жительниц. Как сообщали в Херсонской ОГА, около 04:00 оккупанты ударили по Шуменскому микрорайону.

Также 17 апреля в Херсоне россияне атаковали "скорую", и в результате обстрела были ранены медик и водитель.

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