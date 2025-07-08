РФ атакувала центр Херсона: дрон влучив у автівку, є поранені

Росія атакувала центр Херсона дрон-камікадзе. Внаслідок удару постраждали двоє цивільних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.
У понеділок, 8 липня, близько 08:30 російські війська атакували центр Херсона за допомогою дрона.
Ціллю стала цивільна автівка, яка перебувала на одній із вулиць у середмісті.
За попередніми даними, внаслідок атаки поранено двох цивільних - 51-річну жінку та 50-річного чоловіка.
В обох зафіксовано мінно-вибухові травми та уламкові поранення.
Постраждалих доставили до лікарні. Стан обох медики оцінюють як середньої тяжкості.
Це вже не перший випадок, коли російські війська навмисно завдають ударів по цивільній інфраструктурі в Херсоні.
Обстріли міста з боку окупованого лівобережжя Дніпра тривають майже щодня, не зважаючи на відсутність військових об’єктів у зоні ураження.
Нагадаємо, що 12 людей потрапили під удари російських безпілотників у Херсоні. Всі вони отримали поранення та були направлені до лікарні.
Крім того, 11 червня у Херсоні внаслідок чергових обстрілів з боку російських військ постраждали двоє мирних мешканок. Як повідомляли у Херсонській ОВА, близько 04:00 окупанти вдарили по Шуменському мікрорайону.
Також 17 квітня у Херсоні росіяни атакували "швидку", й в результаті обстрілу було поранено медика та водія.
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