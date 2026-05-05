РФ атаковала центр Чернигова, есть пострадавшие и разрушения (фото)
Россияне ударили ударным дроном по центру Чернигова. Повреждено административное здание и несколько автомобилей. Есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы главы Черниговской областной государственной администрации Вячеслава Чауса и начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского.
Читайте также: Зеленский пообещал действовать зеркально после ночной массированной атаки РФ
Шахед попал в центр города
Россияне атаковали Чернигов ударным дроном типа "Шахед". Беспилотник попал в центральную часть города.
В результате удара:
- повреждено административное здание;
- повреждены автомобили;
- три человека обратились за медицинской помощью с акубаротравмами (это травмы от взрывной волны, которые могут поражать слух, легкие и внутренние органы).
Фото: в результате удара пострадали три человека (t.me/chernigivskaODA)
Жертв нет.
На месте удара работают все экстренные службы. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.
Фото: "Шахед" попал в административное здание (t.me/chernigivskaODA)
"Реагируйте на сигналы воздушной тревоги. Враг коварный", - обратился к жителям Вячеслав Чаус.
В ночь на 5 мая россияне нанесли массированный удар по Полтавской, Киевской, Черниговской, Черкасской областях, Запорожью и Днепру. По состоянию на утро - пятеро погибших и 37 пострадавших.
Также мы писали, что оккупанты повторно ударили по спасателям на Полтавщине. Произошло это после ликвидации последствий обстрела объекта газодобычи.