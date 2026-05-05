РФ атаковала центр Чернигова, есть пострадавшие и разрушения (фото)

11:43 05.05.2026 Вт
2 мин
Оккупанты ударили дроном по центру города
aimg Елена Чупровская
РФ атаковала центр Чернигова, есть пострадавшие и разрушения (фото) Фото: последствия удара по Чернигову (t.me/chernigivskaODA)
Россияне ударили ударным дроном по центру Чернигова. Повреждено административное здание и несколько автомобилей. Есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы главы Черниговской областной государственной администрации Вячеслава Чауса и начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского.

Шахед попал в центр города

Россияне атаковали Чернигов ударным дроном типа "Шахед". Беспилотник попал в центральную часть города.

В результате удара:

  • повреждено административное здание;
  • повреждены автомобили;
  • три человека обратились за медицинской помощью с акубаротравмами (это травмы от взрывной волны, которые могут поражать слух, легкие и внутренние органы).

РФ атаковала центр Чернигова, есть пострадавшие и разрушения (фото)Фото: в результате удара пострадали три человека (t.me/chernigivskaODA)

Жертв нет.

На месте удара работают все экстренные службы. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

РФ атаковала центр Чернигова, есть пострадавшие и разрушения (фото)Фото: "Шахед" попал в административное здание (t.me/chernigivskaODA)

"Реагируйте на сигналы воздушной тревоги. Враг коварный", - обратился к жителям Вячеслав Чаус.

В ночь на 5 мая россияне нанесли массированный удар по Полтавской, Киевской, Черниговской, Черкасской областях, Запорожью и Днепру. По состоянию на утро - пятеро погибших и 37 пострадавших.

Также мы писали, что оккупанты повторно ударили по спасателям на Полтавщине. Произошло это после ликвидации последствий обстрела объекта газодобычи.

