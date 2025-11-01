ua en ru
Сб, 01 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

На Полтавщине после удара РФ горел объект газодобычи: привлечено почти 100 спасателей

Украина, Суббота 01 ноября 2025 08:39
UA EN RU
На Полтавщине после удара РФ горел объект газодобычи: привлечено почти 100 спасателей Фото: последствия обстрела Полтавской области (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

В ночь на субботу, 1 ноября в Полтавском районе, на территории одного из объектов газодобывающей отрасли, в результате российской атаки возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили в ГСЧС, к счастью, информации о пострадавших не поступало.

К ликвидации возгорания было привлечено 22 единицы техники и 93 спасателя. Пожар полностью удалось ликвидировать в 06:02.

Сейчас специалисты выясняют масштабы повреждений и причины возгорания.

Фото: последствия обстрелов Полтавской области (t.me/dsns_telegram)

Обстрелы в ночь на 1 ноября

Этой ночью российская армия также ударила баллистическими ракетами по Николаеву. По состоянию на 08:30 - известно о раненых. Однако других деталей власти не раскрывали.

Также этой ночью под ударом врага была Черниговская область. Там из-за попадания БпЛА по территории сельхозпредприятия загорелся ангар в Корюковке.

Обстрелы газодобычи

Как ранее рассказали в "Нафтогазе", в течение октября российские оккупанты семь раз наносили удар по гражданской газовой инфраструктуре в Полтавской области.

Последний раз это было в ночь на 28 октября. По данным РБК-Украина, тогда в Полтавской области ударами были повреждены объекты добычи.

"Никакого военного значения атакованные Россией объекты не имеют. Единственная цель этих ударов - оставить украинцев без газа и тепла. Спасибо всем коллегам, которые работают над восстановлением атакованных россиянами объектов", - сообщил председатель правления компании "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полтавская область Война в Украине ГСЧС
Новости
Трамп опроверг подготовку к ударам по Венесуэле
Трамп опроверг подготовку к ударам по Венесуэле
Аналитика
Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине