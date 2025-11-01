На Полтавщине после удара РФ горел объект газодобычи: привлечено почти 100 спасателей
В ночь на субботу, 1 ноября в Полтавском районе, на территории одного из объектов газодобывающей отрасли, в результате российской атаки возник пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщили в ГСЧС, к счастью, информации о пострадавших не поступало.
К ликвидации возгорания было привлечено 22 единицы техники и 93 спасателя. Пожар полностью удалось ликвидировать в 06:02.
Сейчас специалисты выясняют масштабы повреждений и причины возгорания.
Обстрелы в ночь на 1 ноября
Этой ночью российская армия также ударила баллистическими ракетами по Николаеву. По состоянию на 08:30 - известно о раненых. Однако других деталей власти не раскрывали.
Также этой ночью под ударом врага была Черниговская область. Там из-за попадания БпЛА по территории сельхозпредприятия загорелся ангар в Корюковке.
Обстрелы газодобычи
Как ранее рассказали в "Нафтогазе", в течение октября российские оккупанты семь раз наносили удар по гражданской газовой инфраструктуре в Полтавской области.
Последний раз это было в ночь на 28 октября. По данным РБК-Украина, тогда в Полтавской области ударами были повреждены объекты добычи.
"Никакого военного значения атакованные Россией объекты не имеют. Единственная цель этих ударов - оставить украинцев без газа и тепла. Спасибо всем коллегам, которые работают над восстановлением атакованных россиянами объектов", - сообщил председатель правления компании "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.