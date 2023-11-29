РФ атаковала пункт выдачи "гуманитарки" в Запорожской области: есть погибшая и раненые

Российские террористы вчера, 28 ноября, дроном-камикадзе ударили по пункту выдачи гуманитарной помощи в Степногорске Запорожской области. В результате атаки один человек погиб, еще двое пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

"В Степногорске во время разгрузки автомобиля с гуманитарной помощью оккупанты в очередной раз ударили дроном-камикадзе по гражданскому населению", - говорится в сообщении.

Обломками беспилотника были травмированы мирные жители, которые получали помощь. В результате циничной атаки погибла 77-летняя женщина, еще двое мужчин с тяжелыми ранениями госпитализированы в больницу.

Обстрелы Запорожской области

Напомним, 30 октября россияне атаковали баллистикой "Запорожский район". Зафиксировано попадание по зданию социальной инфраструктуры.

Также 24 октября, российские оккупанты обстреляли город из баллистических ракет. В Запорожье зафиксировано попадание в предприятие.

А 18 ноября россияне нанесли три ракетных удара по Камышевской общине Запорожской области. В результате вражеской атаки погибли и ранены.