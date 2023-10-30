Россияне атаковали баллистикой окрестности Запорожья: есть попадание

Российские военные атаковали Запорожский район, вероятно, с помощью баллистического вооружения. В результате попадания есть повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Юрия Малашко и секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева .

Отмечается, что оккупанты обстреляли Запорожский район около 11:28.

В результате попадания разрушен объект социальной инфраструктуры. На месте работают специалисты ГСЧС, которые ликвидируют последствия атаки. Информация о пострадавших не поступала.

При этом Куртев уточнил, что речь идет о помещении коммунального учреждения.

Напомним, что ранее Воздушные силы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения в Запорожской области.

Обстрелы Запорожья и области

Российские оккупанты периодически совершают атаки на Запорожскую область. Так, 24 октября враг обстрелял Запорожье с помощью баллистических ракет. В городе зафиксировали попадание по территории предприятия.

А утром 18 октября оккупанты попали в многоэтажку в Запорожье. Из-за вражеской атаки погибли пять человек, еще пятеро получили травмы.

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