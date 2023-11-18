Военные РФ обстреляли Запорожскую область: есть жертвы и раненые (фото)

Россияне нанесли три ракетных удара по Камышеваской громаде Запорожской области. В результате вражеской атаки есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

По данным правоохранителей, враг дважды атаковал ракетами мирный населенный пункт.

В результате ранения получили четверо местных жителей. Кроме этого произошло возгорание жилого дома.

"Когда же на место происшествия прибыли полицейские и спасатели, военные страны-террориста произвели повторный обстрел", - сообщили в полиции.

В результате последнего обстрела погибли двое сотрудников ГСЧС, еще трое их коллег получили ранения разной степени тяжести.

Обстрелы Запорожской области

На днях россияне атаковали баллистикой Запорожский район. Зафиксировано попадание по зданию социальной инфраструктуры.

Через неделю, 24 октября, российские оккупанты обстреляли город из баллистических ракет. В Запорожье зафиксировано попадание в предприятие.

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