RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Враг атаковал пожарных на Полтавщине во время работы на месте обстрела (фото)

Фото: никто из личного состава ГСЧС не пострадал (ГСЧС Украины)
Автор: Маловичко Юлия

В Полтавской области спасатели попали под повторный вражеский удар при ликвидации последствий обстрелов. Повреждена техника ГСЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Спасатели ГСЧС попали под повторный ракетный удар во время ликвидации последствий обстрела. Поврежден пожарный автомобиль. К счастью, чрезвычайники не пострадали", - сообщили в ГСЧС.

На место обстрела прибыли более 140 спасателей, было привлечено более 40 единиц техники. Все пожары в Полтавской области ликвидированы.

Также служба сообщает, что в целом из-за попадания и обломков в регионе повреждены объекты энергетической инфраструктуры, промышленные предприятия и частные домохозяйства.

В нескольких общинах выбиты окна, повреждены кровли и линии электропередач.

 

Фото: спасатели не пострадали во время ракетного обстрела (ГСЧС Украины)

Агрессор часто обстреливает работников ГСЧС

Отметим, что враг неоднократно атаковал подразделения ГСЧС Украины, как во время тушения пожаров, так и по местонахождению частей.

Например, недавно сообщалось, как в Киевской области РФ ударили по спасателям во время работы, когда они тушили пожар в столице на автостоянке, которая вспыхнула во время предыдущего обстрела.

Еще РБК-Украина писало об атаке подразделения ГСЧС в Краматорске. Тогда спасатели прибыли на ликвидацию последствий предыдущего обстрела.

Также сообщалось об обстреле спасателей в их профессиональный праздник - в Донецкой области РФ нанесла удар по ГСЧС прямо в День спасателя. В тот же день враг атаковал спасателей на Черниговщине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полтавская областьГСЧСАтака дронов