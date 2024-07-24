Появились фото последствий ракетного обстрела Харькова

Российские оккупанты в ночь на 24 июля обстреляли Харьков из зенитных комплексов С-300. Появились фото последствий ракетной атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

В Харькове были зафиксированы "прилеты" по нескольким адресам. В частности, враг ударил по Немышлянскому району. Повреждены нежилое здание и не менее пяти автомобилей. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

По другому адресу было попадание в частный жилой дом, там возник пожар.

Фото: россияне обстреляли Харьков 24 июля (t.me/synegubov)

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, первый удар по Харькову пришелся в промышленную зону. Он также сообщал о погибшем мужчине в результате удара по частному сектору, но эта информация не подтвердилась.

По предварительным данным, россияне обстреливали Харьков зенитными ракетами С-300.