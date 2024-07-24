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Появились фото последствий ракетного обстрела Харькова

Харьков, Среда 24 июля 2024 10:54
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Появились фото последствий ракетного обстрела Харькова Фото: Харьков обстреляли 24 июля (t.me/synegubov)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в ночь на 24 июля обстреляли Харьков из зенитных комплексов С-300. Появились фото последствий ракетной атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

В Харькове были зафиксированы "прилеты" по нескольким адресам. В частности, враг ударил по Немышлянскому району. Повреждены нежилое здание и не менее пяти автомобилей. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

По другому адресу было попадание в частный жилой дом, там возник пожар.

Фото: россияне обстреляли Харьков 24 июля (t.me/synegubov)

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, первый удар по Харькову пришелся в промышленную зону. Он также сообщал о погибшем мужчине в результате удара по частному сектору, но эта информация не подтвердилась.

По предварительным данным, россияне обстреливали Харьков зенитными ракетами С-300.

Обстрел Украины 24 июля

Кроме Харькова этой ночью российские войска также обстреляли Харьковскую область. Около пяти часов по Малоданиловской общине враг ударил "Шахедом". Возник пожар в конюшне, пострадали двое гражданских мужчин, медики оказали помощь на месте.

Также оккупанты атаковали дронами Измаил Одесской области. Под ударом был порт, было попадание в жилой пятиэтажный дом. В результате атаки три человека пострадали.

Как сообщали Воздушные силы, Россия этой ночью выпустила по Украине 23 "Шахеда". Силы ПВО сбили 17 вражеских дронов.

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