Россияне ночью атаковали Измаил: попадания в порт и многоэтажку, есть раненые

Российские войска в ночь на 24 июля дронами атаковали Измаил Одесской области. Пострадал порт, из-за попадания в дом есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Измаильскую РГА, Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

Так, оккупанты устроили массированный обстрел БПЛА дронами-камикадзе "шахед", в результате чего пострадала портовая инфраструктура, расположенная в Измаиле. "В результате ночной атаки произошло попадание в жилой пятиэтажный дом в г. Измаил. Погибших нет, к сожалению есть пострадавшие - госпитализированы три человека", - говорится в сообщении РГА. Что известно о состоянии пострадавших Как рассказал глава ОВА Олег Кипер, двое из трех пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, еще одна пострадавшая получила медицинскую помощь на месте. Последствия атаки В результате обстрела произошло разрушение нескольких зданий припортовой инфраструктуры. Повреждены три грузовых автомобиля. "На месте также вспыхнул пожар, оперативно ликвидированный сотрудниками ГСЧС", - добавил Кипер.