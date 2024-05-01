Россияне ударили по Одессе баллистическими ракетами, есть погибшие и раненые

Российская армия обстреляла Одессу баллистическими ракетами. В результате атаки есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

"В результате атаки погибли три человека, еще трое ранены. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Есть повреждения гражданской инфраструктуры", - написал он.

Обстрелы Одессы

Россияне почти ежедневно атакуют Одессу ударными беспилотниками типа "Шахед", а также крылатыми и баллистическими ракетами. В районе города и области до сих пор отсутствуют системы ПВО вроде Patriot или SAMP/T, способные сбивать баллистические цели.

Поздно вечером 30 апреля в Одессе прогремели два мощных взрыва. Мониторинговые каналы сообщали о запуске ракет с территории временно оккупированного Крыма.

29 апреля россияне ударили по городу баллистической ракетой "Искандер-М" с кассетным боеприпасом. В результате атаки был поврежден и загорелся дворец студентов "Одесской юридической академии", известный под названием "Замок Гарри Поттера".

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