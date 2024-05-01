ua en ru
Ср, 01 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне ударили по Одессе баллистическими ракетами, есть погибшие и раненые

Одесса, Среда 01 мая 2024 01:29
UA EN RU
Россияне ударили по Одессе баллистическими ракетами, есть погибшие и раненые Фото: враг атаковал Одессу баллистическими ракетами (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российская армия обстреляла Одессу баллистическими ракетами. В результате атаки есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

"В результате атаки погибли три человека, еще трое ранены. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Есть повреждения гражданской инфраструктуры", - написал он.

Кипер также выразил искренние соболезнования семьям погибших.

Обстрелы Одессы

Россияне почти ежедневно атакуют Одессу ударными беспилотниками типа "Шахед", а также крылатыми и баллистическими ракетами. В районе города и области до сих пор отсутствуют системы ПВО вроде Patriot или SAMP/T, способные сбивать баллистические цели.

Поздно вечером 30 апреля в Одессе прогремели два мощных взрыва. Мониторинговые каналы сообщали о запуске ракет с территории временно оккупированного Крыма.

29 апреля россияне ударили по городу баллистической ракетой "Искандер-М" с кассетным боеприпасом. В результате атаки был поврежден и загорелся дворец студентов "Одесской юридической академии", известный под названием "Замок Гарри Поттера".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса
NEWS
Новый закон о мобилизации: будут ли забирать в армию женщин
Новый закон о мобилизации: будут ли забирать в армию женщин
DAILY
Посол Оле Эгберг Миккельсен: В Дании нет "усталости от Украины"
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Посол Оле Эгберг Миккельсен: В Дании нет "усталости от Украины"