Курс доллара Экономика Авто Tech

РФ атаковала объекты энергетики на Днепропетровщине: тысячи абонентов обесточены

Фото: РФ атаковала объекты энергетики на Днепропетровщине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В результате российской атаки на объекты энергетики в Днепропетровской области, в Запорожском регионе обесточенными оказались более 5000 абонентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

В результате российских атак повреждены электросети соседней Днепропетровской области. Из-за этого без света остаются 5200 абонентов в Запорожском районе", - заявил Федоров.

По его словам, энергетики начнут аварийно-восстановительные работы, как только позволит ситуация с безопасностью.

 

Удары РФ по энергетике

По данным "Укрэнерго", после массированных ночных ударов России по энергоинфраструктуре самая сложная ситуация сейчас наблюдается в Черниговской и Донецкой областях.

Напомним, в ночь на 6 декабря российские оккупационные войска осуществили массированный комбинированный удар по энергетической инфраструктуре в нескольких областях Украины.

Под вражеским огнем оказались объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

Также российские силы нанесли удары по теплоэлектростанциям ДТЭК в разных регионах страны, что привело к существенным повреждениям оборудования. Из-за масштабных атак 6 декабря атомные электростанции были вынуждены снизить производство электроэнергии.

Кроме того, в ночь на 7 декабря россияне снова ударили по энергетическим объектам - на этот раз по предприятиям в Кременчугском районе Полтавщины, применив ракеты и ударные дроны. Из-за обстрелов возникли перебои с теплоснабжением и водоснабжением.

ЭлектроэнергияЗапорожская областьДнепропетровская область