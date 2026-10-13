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В Харькове из-за ударов РФ разрушен подъезд, горел банк и пострадали 11 человек (фото)

01:42 13.10.2026 Вт
2 мин
aimg Эдуард Ткач
В Харькове из-за ударов РФ разрушен подъезд, горел банк и пострадали 11 человек (фото) Фото: поврежденный дом в Харькове (t.me/dsns_telegram)
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Российские оккупанты в понедельник вечером, 12 октября, массированно атаковали Харьков "Бандеролями". Враг направил свои удары по жилым кварталам, в результате чего зафиксированы повреждения и известно уже более десятка пострадавших людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова и канал ГСЧС Украины.

По словам Синегубова, предварительно враг применил для ударов 10 ракет типа "Бандероль". Под ударом врага оказалась гражданская инфраструктура города. Последствия зафиксированы в двух районах, в том числе:

  • в Холодногорском районе произошло попадание в 4-этажный жилой дом, где разрушен целый подъезд. Также известно о повреждении не менее 10 частных домов;
  • в то же время в Шевченковском районе россияне попали в жилую 5-этажку. Здесь горело помещение банка на первом этаже дома и 6 автомобилей, а также повреждено остекление окон трех многоквартирных домов.

По последним данным, количество пострадавших в Харькове возросло до 11 человек , еще троих удалось спасти. Известно, что среди пострадавших 19-летний парень, испытавший сильные ожоги, а также спасатель, пострадавший во время ликвидации последствий вражеского удара. Оба госпитализированы.

В Харькове из-за ударов РФ разрушен подъезд, горел банк и пострадали 11 человек (фото)В Харькове из-за ударов РФ разрушен подъезд, горел банк и пострадали 11 человек (фото)В Харькове из-за ударов РФ разрушен подъезд, горел банк и пострадали 11 человек (фото)В Харькове из-за ударов РФ разрушен подъезд, горел банк и пострадали 11 человек (фото)В Харькове из-за ударов РФ разрушен подъезд, горел банк и пострадали 11 человек (фото)В Харькове из-за ударов РФ разрушен подъезд, горел банк и пострадали 11 человек (фото)В Харькове из-за ударов РФ разрушен подъезд, горел банк и пострадали 11 человек (фото)

Также в ГСЧС добавили, что по другим адресам также зафиксированы разрушения и пожары .

Обстрелы Харькова

Напомним, что утром 12 октября россияне тоже атаковали Харьков. Тогда российский дрон попал в многоэтажку, в результате чего в одном из подъездов были разрушены три этажа и пострадали люди.

Также мы писали, что 11 октября президент США Дональд Трамп объявил об энергетическом перемирии между Украиной и Россией. Однако президент Украины Владимир Зеленский позже заявил, что через несколько часов после этого объявления Россия атаковала ТЭЦ-5 в Харькове.

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