В Харькове из-за ударов РФ разрушен подъезд, горел банк и пострадали 11 человек (фото)

Российские оккупанты в понедельник вечером, 12 октября, массированно атаковали Харьков "Бандеролями". Враг направил свои удары по жилым кварталам, в результате чего зафиксированы повреждения и известно уже более десятка пострадавших людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова и канал ГСЧС Украины.

По словам Синегубова, предварительно враг применил для ударов 10 ракет типа "Бандероль". Под ударом врага оказалась гражданская инфраструктура города. Последствия зафиксированы в двух районах, в том числе:

в Холодногорском районе произошло попадание в 4-этажный жилой дом, где разрушен целый подъезд. Также известно о повреждении не менее 10 частных домов;

произошло попадание в 4-этажный жилой дом, где разрушен целый подъезд. Также известно о повреждении не менее 10 частных домов; в то же время в Шевченковском районе россияне попали в жилую 5-этажку. Здесь горело помещение банка на первом этаже дома и 6 автомобилей, а также повреждено остекление окон трех многоквартирных домов.

По последним данным, количество пострадавших в Харькове возросло до 11 человек , еще троих удалось спасти. Известно, что среди пострадавших 19-летний парень, испытавший сильные ожоги, а также спасатель, пострадавший во время ликвидации последствий вражеского удара. Оба госпитализированы.

Также в ГСЧС добавили, что по другим адресам также зафиксированы разрушения и пожары .