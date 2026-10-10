Россия атаковала дронами запад Украины, во Львове и Ивано-Франковске работало ПВО

Утром 10 октября Россия атаковала дронами западные области Украины. Во Львове и Ивано-Франковске раздаются взрывы, работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового и мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива.

Во Львове, по словам Садового, вражеский дрон двигался в направлении города, и вскоре раздались взрывы. Почти одновременно противовоздушная оборона начала отражать атаку дронов в Ивано-Франковске.

Данных о попадании и пострадавших пока нет.