Россия атаковала дронами запад Украины, во Львове и Ивано-Франковске работало ПВО
07:39 10.10.2026 Сб
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Фото: работа украинских сил ПВО (Getty Images)
Утром 10 октября Россия атаковала дронами западные области Украины. Во Львове и Ивано-Франковске раздаются взрывы, работает противовоздушная оборона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового и мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива.
Во Львове, по словам Садового, вражеский дрон двигался в направлении города, и вскоре раздались взрывы. Почти одновременно противовоздушная оборона начала отражать атаку дронов в Ивано-Франковске.
Данных о попадании и пострадавших пока нет.
В то же утро россияне атаковали Запорожье, попав в пятиэтажный жилой дом. Погибли четыре человека, еще трое ранены, а под завалами может находиться еще один человек.