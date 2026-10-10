ua en ru
Сб, 10 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия атаковала дронами запад Украины, во Львове и Ивано-Франковске работало ПВО

07:39 10.10.2026 Сб
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Россия атаковала дронами запад Украины, во Львове и Ивано-Франковске работало ПВО Фото: работа украинских сил ПВО (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Утром 10 октября Россия атаковала дронами западные области Украины. Во Львове и Ивано-Франковске раздаются взрывы, работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового и мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива.

Во Львове, по словам Садового, вражеский дрон двигался в направлении города, и вскоре раздались взрывы. Почти одновременно противовоздушная оборона начала отражать атаку дронов в Ивано-Франковске.

Данных о попадании и пострадавших пока нет.

В то же утро россияне атаковали Запорожье, попав в пятиэтажный жилой дом. Погибли четыре человека, еще трое ранены, а под завалами может находиться еще один человек.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Львов Ивано-Франковск Война в Украине
Новости
Трамп дал указания Уиткоффу и Кушнеру перед встречей с украинской делегацией, - СМИ
Трамп дал указания Уиткоффу и Кушнеру перед встречей с украинской делегацией, - СМИ
Аналитика
Заминированные пути и "живой щит": что на самом деле происходит в оккупированных Олешках
Анастасия Рокитна, Юлия Акимова Заминированные пути и "живой щит": что на самом деле происходит в оккупированных Олешках