Баллистика и "Шахеды": чем РФ ночью атаковала Украину и как отработала ПВО

Суббота 25 октября 2025 09:13
Баллистика и "Шахеды": чем РФ ночью атаковала Украину и как отработала ПВО Фото: РФ ночью атаковала Украину дронами и баллистикой (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Россияне ночью атаковали Украину ударными беспилотниками и баллистическими ракетами типа "Искандер-М". Большинство вражеских целей ликвидировали силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 25 октября противник атаковал девятью баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской и Курской областей РФ и 62 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов", - отметили в Воздушных силах.

Сообщается, что около 40 дронов - это были "Шахеды". Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито, или подавлено четыре баллистические ракеты и 50 вражеских дронов типа "Шахед", "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

При этом зафиксировано попадание пяти баллистических ракет и 12 ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых воздушных целей противника на 4 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.

Обстрел Украины 25 октября

Напомним, российские войска сегодня ночью, 25 октября, атаковали Киев с применением баллистических ракет. В столице возник пожар, также известно о 9 раненых.

Сообщается, что на одной из локаций произошло возгорание нежилого здания. Также по другому адресу произошло падение обломков на открытой территории, в результате чего повреждено остекление окон в рядом расположенных зданиях.

Кроме того, россияне атаковали Харьков и Днепропетровскую область. Зафиксировано несколько пожаров, есть пострадавшие.

