РФ атаковала Кременчуг в Полтавской области, есть пострадавшие (фото)

Россия в ночь на 6 июня атаковала город Кременчуг в Полтавской области. В результате вражеской атаки пострадали три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Кременчуга Виталия Малецкого в Telegram и Полтавскую ОВА.

По данным ОВА, в результате атаки пострадали три человека. Двое из них получили помощь на месте, еще один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Пожары, которые вспыхнули в результате вражеской атаки, уже ликвидировали.

Председатель Полтавской ОВА Владимир Когут уточнил, что в Кременчугском районе повреждены админздания, склады нескольких предприятий и кафе. Также зафиксировано падение обломков на частный дом.

По словам мэра, россияне атаковали город ударными дронами, работала ПВО. В результате падения обломков произошел пожар в заведении общественного питания, повреждены соседние здания. Обесточена часть потребителей микрорайона.

Комбинированный удар по Украине

В ночь на 6 июня российские оккупанты атаковали Украину "Шахедами", баллистикой и крылатыми ракетами. Под ударом был Киев, Тернополь, Чернигов, Луцк и Львовская область.

Известно, что в Киеве погибли трое спасателей, которые ликвидировали последствия атаки РФ. Также сообщают о пострадавших в Луцке.

В Тернополе после атаки зафиксировали загрязнение воздуха. Подробнее об атаке на город - по ссылке.

Больше о последствиях атаки РФ - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.