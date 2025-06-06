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РФ атакувала Кременчук у Полтавській області, є постраждалі (фото)

Кременчук, П'ятниця 06 червня 2025 08:53
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РФ атакувала Кременчук у Полтавській області, є постраждалі (фото) Фото: армія РФ атакувала Кременчук 6 червня (t.me/poltavskaOVA)
Автор: Наталія Юрченко

Росія в ніч на 6 червня атакувала місто Кременчук у Полтавській області. Внаслідок ворожої атаки постраждали троє осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Кременчука Віталія Малецького в Telegram та Полтавську ОВА.

За словами мера, росіяни атакували місто ударними дронами, працювала ППО. Унаслідок падіння уламків сталася пожежа в закладі громадського харчування, пошкоджені сусідні будівлі. Знеструмлена частина споживачів мікрорайону.

Голова Полтавської ОВА Володимир Когут уточнив, що у Кременчуцькому районі пошкоджено адмінбудівлі, склади кількох підприємств і кав'ярню. Також зафіксовано падіння уламків на приватний будинок.

Пожежі, які спахнули внаслідок ворожої атаки, вже ліквідували.

За даними ОВА, внаслідок атаки постраждали троє людей. Двоє з них отримали допомогу на місці, ще одну людину госпіталізовано у стані середньої тяжкості.

Фото: РФ атакувала Кременчук 6 червня (t.me/poltavskaOVA)

Комбінований удар по Україні

В ніч на 6 червня російські окупанти атакували Україну "Шахедами", балістикою та крилатими ракетами. Під ударом був Київ, Тернопіль, Чернігів, Луцьк та Львівська область.

Відомо, що у Києві загинули троє рятувальників, які ліквідували наслідки атаки РФ. Також повідомляють про постраждалих у Луцьку.

У Тернополі після атаки зафіксували забруднення повітря. Детальніше на атаку на місто - за посиланням.

Більше про наслідки атаки РФ - у матеріалі РБК-Україна.

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Кременчук Полтавська область Війна в Україні Атака дронів
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