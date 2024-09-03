РФ атаковала Киев, а Нидерланды объявили о новом пакете помощи Украине: новости за 2 сентября

Война России против Украины: последние новости

Зеленский подписал закон о повышении акцизов на бензин, дизель и автогаз

Речь идет об изменениях в Налоговый кодексо повышении акцизов на топливо. Это означает, что первое повышение произойдет с 1 сентября 2024 года. Закон начнет действовать, как опубликуют в официальном издании.

ДБР раскрыло схему побега нардепа Дмитрука за границу

Как рассказали в Госбюро расследований, "сделка" по бегству действующего нардепа Артема Дмитрука была тщательно спланирована и заблаговременно организована. Ему помогали три человека. Одного из фигурантов удалось задержать, другие двое (среди которых организатор) скрылись в Приднестровском участке Молдовы. Всем трем объявлены подозрения.

Установлено, что сначала Дмитрука довезли из Киева в Одесскую область. Там он пересел в другой автомобиль. После чего нардепа доставили границу, которую он пешком незаконно пересек в районе пункта пропуска "Павловка" и попал в так называемое Приднестровье.

НБУ предложил изменить название "копейка" для исторической справедливости и дерусификации

В Национальном банке пришли к выводу, что такое название для разменной монеты как "копейка" фактически является символом московской оккупации, а возрождение названия "шаг" вернет украинским монетам собственную идентичность.

Там объясняют, что наименование "шаг" на обозначение мелкой монеты в украинском языке известно с XVI в. Это удельная украинская лексическая единица. Впрочем, чтобы вернуть это название современной разменной монете, Украине нужно будет внести изменения в законодательство. Предлагается, что изнашиваемые монеты постепенно заменялись бы новыми "шагами".

Премьер Нидерландов объявил пакет помощи более чем на 200 млн евро

"Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине держаться. Не только передовой, но и в повседневной жизни. Вот почему Нидерланды предоставляют существенный новый пакет поддержки на сумму свыше €200 миллионов", - отметил премьер Нидерландов Дик Схооф.

Он заявил, что люди в Украине имеют право жить в свободе и безопасности. А прекращение нападений России на Украину отвечает интересам безопасности как Нидерландов, так и Европы в целом.

Атака 2 сентября

Вчера утром Российская Федерация в очередной раз атаковала Украину. В Киеве пострадали два человека , один человек госпитализирован. По данным главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, в результате атаки разрушением подвергся зданию Исламского культурного центра Киеве.

Позже Воздушные силы сообщили, что во время очередной атаки российской армии 2 сентября силы ПВО Украины сбили или обезвредили 23 из 35 российских ракет и все 23 "Шахеда".

Сальдо, ряд аэропортов и не только. Зеленский утвердил новые антироссийские санкции

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по санкциям против России.

Санкции применяют против физических и юридических лиц, коллаборантов, оккупантов и субъектов, которые им способствуют на временно оккупированных территориях (в общей сложности 175 субъектов).

Сенат Румынии одобрил передачу Украине системы Patriot

Верхняя палата парламента Румынии (Сенат) одобрила правительственный законопроект о передаче Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot в понедельник, 2 сентября.

Как сообщается, за правительственный законопроект о передаче Украине Patriot проголосовал 101 румынский сенатор, 13 выступили против, еще два – воздержались.

Глава комитета по обороне Сената Румынии Николета Паулюк выразила надежду, что до конца этой недели законопроект также пройдет нижнюю палату - Палату депутатов, за которой последнее слово в принятии законопроектов.

Кудрицкого уволили с должности главы "Укрэнерго"

Владимир Кудрицкий был уволен с должности главы НЭК "Укрэнерго". Он возглавлял компанию с 2020 года.

Источники РБК-Украина также подтверждают информацию об увольнении Кудрицкого. Официальное уведомление об этом планируется во вторник, 3 сентября, утром.

Следует заметить, что согласно закону, Кудрицкий может быть уволен большинством голосов наблюдательного совета компании. Пока там шесть членов.

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