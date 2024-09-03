РФ атаковала Киев, а Нидерланды объявили о новом пакете помощи Украине: новости за 2 сентября

Вчера утром Российская Федерация в очередной раз атаковала Украину. А премьер Нидерландов объявил пакет помощи более чем на 200 млн евро Украине.
Более подробно о том, что произошло в понедельник, 2 сентября, – в материале РБК-Украина .
Речь идет об изменениях в Налоговый кодексо повышении акцизов на топливо. Это означает, что первое повышение произойдет с 1 сентября 2024 года. Закон начнет действовать, как опубликуют в официальном издании.
Как рассказали в Госбюро расследований, "сделка" по бегству действующего нардепа Артема Дмитрука была тщательно спланирована и заблаговременно организована. Ему помогали три человека. Одного из фигурантов удалось задержать, другие двое (среди которых организатор) скрылись в Приднестровском участке Молдовы. Всем трем объявлены подозрения.
Установлено, что сначала Дмитрука довезли из Киева в Одесскую область. Там он пересел в другой автомобиль. После чего нардепа доставили границу, которую он пешком незаконно пересек в районе пункта пропуска "Павловка" и попал в так называемое Приднестровье.
В Национальном банке пришли к выводу, что такое название для разменной монеты как "копейка" фактически является символом московской оккупации, а возрождение названия "шаг" вернет украинским монетам собственную идентичность.
Там объясняют, что наименование "шаг" на обозначение мелкой монеты в украинском языке известно с XVI в. Это удельная украинская лексическая единица. Впрочем, чтобы вернуть это название современной разменной монете, Украине нужно будет внести изменения в законодательство. Предлагается, что изнашиваемые монеты постепенно заменялись бы новыми "шагами".
"Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине держаться. Не только передовой, но и в повседневной жизни. Вот почему Нидерланды предоставляют существенный новый пакет поддержки на сумму свыше €200 миллионов", - отметил премьер Нидерландов Дик Схооф.
Он заявил, что люди в Украине имеют право жить в свободе и безопасности. А прекращение нападений России на Украину отвечает интересам безопасности как Нидерландов, так и Европы в целом.
Вчера утром Российская Федерация в очередной раз атаковала Украину. В Киеве пострадали два человека , один человек госпитализирован. По данным главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, в результате атаки разрушением подвергся зданию Исламского культурного центра Киеве.
Позже Воздушные силы сообщили, что во время очередной атаки российской армии 2 сентября силы ПВО Украины сбили или обезвредили 23 из 35 российских ракет и все 23 "Шахеда".
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по санкциям против России.
Санкции применяют против физических и юридических лиц, коллаборантов, оккупантов и субъектов, которые им способствуют на временно оккупированных территориях (в общей сложности 175 субъектов).
Верхняя палата парламента Румынии (Сенат) одобрила правительственный законопроект о передаче Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot в понедельник, 2 сентября.
Как сообщается, за правительственный законопроект о передаче Украине Patriot проголосовал 101 румынский сенатор, 13 выступили против, еще два – воздержались.
Глава комитета по обороне Сената Румынии Николета Паулюк выразила надежду, что до конца этой недели законопроект также пройдет нижнюю палату - Палату депутатов, за которой последнее слово в принятии законопроектов.
Владимир Кудрицкий был уволен с должности главы НЭК "Укрэнерго". Он возглавлял компанию с 2020 года.
Источники РБК-Украина также подтверждают информацию об увольнении Кудрицкого. Официальное уведомление об этом планируется во вторник, 3 сентября, утром.
Следует заметить, что согласно закону, Кудрицкий может быть уволен большинством голосов наблюдательного совета компании. Пока там шесть членов.
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