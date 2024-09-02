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Сенат Румынии одобрил передачу Украине системы Patriot

Румыния, Понедельник 02 сентября 2024 20:45
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Сенат Румынии одобрил передачу Украине системы Patriot Фото: ЗРК Patriot (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Верхняя палата парламента Румынии (Сенат) одобрила правительственный законопроект о передаче Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot, в понедельник, 2 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.

Как сообщается, за правительственный законопроект о передаче Украине Patriot проголосовал 101 румынский сенатор, 13 выступили против, еще два - воздержались.

Глава комитета по обороне Сената Румынии Николета Паулюк выразила надежду, что до конца этой недели законопроект также пройдет нижнюю палату - Палату депутатов, за которой последнее слово в принятии законопроектов.

Она также отметила, что передача Украине Patriot "не означает, что Румыния останется без защиты". Ведь у Бухареста есть еще семь таких комплексов, два из которых уже эксплуатируются, еще два - взяли на вооружение и еще три - в скором времени прибудут.

Что предшествовало

Напомним, еще в июне 2024 года правительство Румынии согласилось передать систему Patriot Украине при условии, что союзники по НАТО заменят ее аналогом.

30 августа Минобороны Румынии направило в парламент соответствующий законопроект о передаче Украине ЗРК Patriot.

А уже сегодня коалиционное правительство Румынии одобрило законопроект, который позволяет передать Украине одну из двух действующих систем противоракетной обороны Patriot.

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