Сенат Румынии одобрил передачу Украине системы Patriot

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24 .

Как сообщается, за правительственный законопроект о передаче Украине Patriot проголосовал 101 румынский сенатор, 13 выступили против, еще два - воздержались.

Глава комитета по обороне Сената Румынии Николета Паулюк выразила надежду, что до конца этой недели законопроект также пройдет нижнюю палату - Палату депутатов, за которой последнее слово в принятии законопроектов.

Она также отметила, что передача Украине Patriot "не означает, что Румыния останется без защиты". Ведь у Бухареста есть еще семь таких комплексов, два из которых уже эксплуатируются, еще два - взяли на вооружение и еще три - в скором времени прибудут.