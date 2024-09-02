Россия впервые атаковала Харьков ракетой-бомбой "Гром-Е1": что о ней известно

Российские войска на днях ударили по Харькову гибридной ракетой "Гром-Е1". Это было первое применение такого вида оружия против этого города.

Как известно, о первом применении этого вооружения против Харькова сообщил городской голова Игорь Терехов. По его словам, это произошло во время вечерней атаки по городу 31 августа 2024 года.

Согласно открытым источникам, гибридная ракета "Гром-Е1" создана на базе советской ракеты Х-38. Ее максимальная дальность поражения может составить 120 км.

Тактико-технические характеристики:

Стартовая масса: 594 кг.

Боевая часть: осколочно-фугасная, 315 кг.

Дальность пуска: 10 км - 120 км.

Высота пуска: 500 м - 12000 м.

Скорость самолета-носителя: 140 - 445 м/с.

Средняя скорость полета (высота пуска 12 000 м, скорость носителя 445 м/с, расстояние до цели 120 км): 300 м/с.

Линейные перегрузки: до 4g.

Двигатель: масса 161 кг, имеет стартовый и маршевый двигатели, возможно использование ракетного двигателя от ракеты Х-38.

Эта крылатая бомба-ракета (изделие 9-А-7759) имеет осколочно-фугасную модульную боевую часть (МБЧ) типа 9-Ж1-7759, массой 315 кг с контактным взрывателем. После сброса запускается стартовый ракетный двигатель, через некоторое время начинает работать маршевый ракетный двигатель. Ракета-бомба может снижаться на цель под большим углом.

По эффективности изделие эта гибридная ракета в 1,8 раза превосходит авиационную бомбу свободного падения ОФАБ-250-270.

Заметим, что, кроме базового "Гром-Е1", в РФ презентовали также модификацию "Гром-Е2". В этой версии нет модуля с ракетным двигателем. Это позволило увеличить боевую часть (до 480 кг) за счет уменьшения дальности полета (до 65 км). Комплекс входит в состав вооружения самолетов МиГ-35, Су-34, Су-35, Су-57 и вертолетов.

Обе ракеты имеют унифицированный цилиндрический корпус с оживляющей носовой частью, нормальной аэродинамической схемой и складным стреловидным крылом. Возможно расположение как во внутренних отсеках самолета-носителя, так и на наружных узлах подвески. Основным предназначением обоих вариантов является уничтожение наземных целей с известными координатами.

Следует отметить, что в целом это уже далеко не первое применение этого вооружения россиянами в войне против Украины. Так, в марте 2023 года в Куйбышевском районе Донецка были обнаружены обломки авиационного боеприпаса, похожие на российский комплекс "Гром".

Кроме того, первого февраля 2024 года был нанесен удар по школе в Мирнограде с применением "Гром-Е1". Также в феврале 2024 года российские оккупанты обстреляли Херсон этими гибридными ракетами, а в марте этим боеприпасом была частично разрушена пятиэтажка в Мирнограде. Были уничтожены два подъезда, погибли два человека и ранены пятеро.