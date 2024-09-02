РФ запустила по Украине 58 ракет и дронов: сколько целей удалось сбить ПВО

Во время очередной атаки российской армии 2 сентября силы ПВО Украины сбили или обезвредили 23 из 35 российских ракет и все 23 "Шахеда".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил .

По данным прессслужбы, в ночь на 2 сентября 2024 года россияне нанесли ракетный удар по Киевской Сумской и Харьковской области, применив баллистические, крылатые и зенитные управляемые ракеты, а также БПЛА типа "Shahed" с южного направления.

Радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 58 воздушных целей - 35 ракет разных типов и 23 ударных БпЛА:

16 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Брянской, Воронежской и Курской областей – РФ;

14 крылатых ракет Х-101 из самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской обл. – РФ.;

4 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгоросской обл. – РФ.;

1 ракета неустановленного типа из Белгоросской обл. – РФ.;

23 ударных БпЛА "Shahed-131/136" из Приморско-Ахтарска - РФ.

В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, средствами радиоэлекторонной борьбы, а также расчетами мобильных огневых групп сбиты:

9 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23;

13 крылатых ракет Х-101;

20 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

Кроме того, в результате активного противодействия Сил обороны Украины одна крылатая ракета Х-101 и три ударных БпЛА не достигли своих целей и были локационно утрачены, говорится в сообщении.