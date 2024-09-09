Россияне атаковали энергетические объекты в семи областях Украины

За минувшие сутки, 8 сентября, российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру в семи регионах Украины. В частности, в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

В результате обстрелов в Днепропетровской и Харьковской областях были обесточены подстанции и потребители. Часть питания уже удалось восстановить.

В Донецкой области во время атаки обесточены несколько подстанций, а также шахта, в которой на момент обстрела находились 74 работника. Все они успешно эвакуированы на поверхность.

В Черниговской области из-за повреждения воздушных линий остались без электроэнергии 3,1 тысячи абонентов в трех населенных пунктах.

Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.