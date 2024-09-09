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Россияне атаковали энергетические объекты в семи областях Украины

Понедельник 09 сентября 2024 12:36
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Россияне атаковали энергетические объекты в семи областях Украины Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За минувшие сутки, 8 сентября, российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру в семи регионах Украины. В частности, в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

В результате обстрелов в Днепропетровской и Харьковской областях были обесточены подстанции и потребители. Часть питания уже удалось восстановить.

В Донецкой области во время атаки обесточены несколько подстанций, а также шахта, в которой на момент обстрела находились 74 работника. Все они успешно эвакуированы на поверхность.

В Черниговской области из-за повреждения воздушных линий остались без электроэнергии 3,1 тысячи абонентов в трех населенных пунктах.

Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.

Ночная атака на Украину

Российские оккупанты продолжают терроризировать украинцев, используя ночное время для ракетных ударов и атак беспилотников. В ночь на 9 сентября враг атаковал Украину с нескольких направлений, применив разнообразное оружие.

Силы противовоздушной обороны Украины продемонстрировали высокую эффективность, уничтожив две управляемые ракеты Х-59/69 и шесть ударных беспилотников Shahed.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что в результате российской атаки на месте одного из прилетов по городу возник пожар.

Кроме того, в Киевской области работали силы противовоздушной обороны, как и в столице.

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