ua en ru
Пн, 09 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Германия ввела временный контроль на всех сухопутных границах из-за мигрантов

Германия, Понедельник 09 сентября 2024 20:26
UA EN RU
Германия ввела временный контроль на всех сухопутных границах из-за мигрантов Фото: Германия ввела временный контроль на всех сухопутных границах из-за мигрантов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Правительство Германии объявило о временном пограничном контроле на всех сухопутных границах страны. Таким образом, хотят преодолеть нелегальную миграцию и защитить население от таких угроз, как исламский экстремизм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, пограничный контроль начнется 16 сентября и сначала продлится шесть месяцев.

"Мы укрепляем внутреннюю безопасность и продолжаем нашу жесткую линию против нелегальной миграции", - заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фазер.

Отметим, Германия имеет сухопутную границу длиной более 3700 км с Данией, Нидерландами, Бельгией, Люксембургом, Францией, Швейцарией, Австрией, Чехией и Польшей.

Напомним, 14 июня немецкий полицейский фургон вывез в Польшу группу мигрантов с Ближнего Востока.

На этом фоне между странами возник конфликт. Премьер Польши Дональд Туск провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцом, чтобы обсудить вопрос. Немецкая сторона извинилась за инцидент.

Позже Польша заявила о новом инциденте высылки мигрантов из Германии. Вероятно, это была группа украинцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Что известно о ракетах, которые Иран мог передать РФ и какие области под угрозой: ответ эксперта
Что известно о ракетах, которые Иран мог передать РФ и какие области под угрозой: ответ эксперта
DAILY
Кризис прошел? Что происходит в боях за Покровск и действительно ли Россия замедлила наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Кризис прошел? Что происходит в боях за Покровск и действительно ли Россия замедлила наступление