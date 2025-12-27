РФ атаковала энергетику Украины: обесточивание в Киеве, области и на Черниговщине

С ночи Россия осуществляет массированный ракетно-дроновой удар по энергосистеме Украины. В результате атаки обесточены потребители в Киеве, Киевской и Черниговской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго и "Укрэнерго".

По данным Минэнерго, восстановительные работы начнутся сразу после улучшения ситуации с безопасностью.

"Россия в своей геноцидной войне снова пытается погрузить нас в темноту и холод. Мы призываем международное сообщество действовать и усилить давление на агрессора", - отметили в Минэнерго.

По информации "Укрэнерго", ночью и утром враг нанес массированную ракетно-дроновую атаку по Киеву и Киевской области, а также поразил энергетические объекты в других регионах. Значительное количество потребителей в столице и области остались без электроснабжения, также есть отключения на Черниговщине из-за боевых действий.

Сейчас вражеская атака продолжается. Из-за повреждения энергетического оборудования в Киеве введены аварийные отключения, при этом ранее обнародованные графики почасовых отключений временно не действуют. Аварийные обесточивания отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме.

В "Укрэнерго" также сообщили, что из-за последствий предыдущих атак в большинстве регионов Украины применяются ограничения потребления электроэнергии: графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также почасовые отключения для населения.

Обновлено в 11:30

По данным премьер-министра Юлии Свириденко, в Киеве и Киевской области энергетики восстанавливают электроснабжение для всего около 600 000 потребителей.

"Из-за комбинированного удара дронами и ракетами есть перебои с водо- и теплоснабжением по Киеву. Объекты жизнеобеспечения города переведены на резервное питание. Коммунальные службы усиленно работают над восстановлением их работы там, где это уже позволяет ситуация с безопасностью", - сообщила она.