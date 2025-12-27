РФ атакувала енергетику України: знеструмлення у Києві, області та на Чернігівщині

Від ночі Росія здійснює масований ракетно-дроновий удар по енергосистемі України. Внаслідок атаки знеструмлені споживачі у Києві, Київській та Чернігівській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго та "Укренерго".

За даними Міненерго, відновлювальні роботи розпочнуться одразу після покращення безпекової ситуації.

"Росія у своїй геноцидній війні знову намагається занурити нас у темряву та холод. Ми закликаємо міжнародну спільноту діяти та посилити тиск на агресора", - зазначили в Міненерго.

За інформацією "Укренерго", вночі та вранці ворог завдав масованої ракетно-дронової атаки по Києву та Київській області, а також уразив енергетичні об’єкти в інших регіонах. Значна кількість споживачів у столиці та області залишилися без електропостачання, також є відключення на Чернігівщині через бойові дії.

Наразі ворожа атака триває. Через пошкодження енергетичного обладнання у Києві запроваджено аварійні відключення, при цьому раніше оприлюднені графіки погодинних відключень тимчасово не діють. Аварійні знеструмлення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.

В "Укренерго" також повідомили, що через наслідки попередніх атак у більшості регіонів України застосовуються обмеження споживання електроенергії: графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також погодинні відключення для населення.

Оновлено о 11:30

За даними прем'єр-міністра Юлії Свириденко, у Києві та Київській області енергетики відновлюють електропостачання для загалом близько 600 000 споживачів.

"Через комбінований удар дронами і ракетами є перебої із водо- та теплопостачанням по Києву. Обʼєкти життєзабезпечення міста переведені на резервне живлення. Комунальні служби посилено працюють над відновленням їхньої роботи там, де це вже дозволяє безпекова ситуація", - повідомила вона.