РФ атакувала енергетику України: знеструмлення у Києві, області та на Чернігівщині
Від ночі Росія здійснює масований ракетно-дроновий удар по енергосистемі України. Внаслідок атаки знеструмлені споживачі у Києві, Київській та Чернігівській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго та "Укренерго".
За даними Міненерго, відновлювальні роботи розпочнуться одразу після покращення безпекової ситуації.
"Росія у своїй геноцидній війні знову намагається занурити нас у темряву та холод. Ми закликаємо міжнародну спільноту діяти та посилити тиск на агресора", - зазначили в Міненерго.
За інформацією "Укренерго", вночі та вранці ворог завдав масованої ракетно-дронової атаки по Києву та Київській області, а також уразив енергетичні об’єкти в інших регіонах. Значна кількість споживачів у столиці та області залишилися без електропостачання, також є відключення на Чернігівщині через бойові дії.
Наразі ворожа атака триває. Через пошкодження енергетичного обладнання у Києві запроваджено аварійні відключення, при цьому раніше оприлюднені графіки погодинних відключень тимчасово не діють. Аварійні знеструмлення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.
В "Укренерго" також повідомили, що через наслідки попередніх атак у більшості регіонів України застосовуються обмеження споживання електроенергії: графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також погодинні відключення для населення.
Оновлено о 11:30
За даними прем'єр-міністра Юлії Свириденко, у Києві та Київській області енергетики відновлюють електропостачання для загалом близько 600 000 споживачів.
"Через комбінований удар дронами і ракетами є перебої із водо- та теплопостачанням по Києву. Обʼєкти життєзабезпечення міста переведені на резервне живлення. Комунальні служби посилено працюють над відновленням їхньої роботи там, де це вже дозволяє безпекова ситуація", - повідомила вона.
Обстріл 27 грудня
У ніч на 27 грудня російські війська завдали комбінованого удару по Києву. Внаслідок обстрілу пожежі спалахнули у семи районах столиці.
Зокрема, у Голосіївському районі через падіння дрона загорілися три автомобілі на СТО - пожежу ліквідували. В Оболонському районі зайнявся триповерховий приватний будинок.
У Дарницькому районі палають кілька приватних осель, зафіксовано займання на верхньому поверсі 24-поверхівки та існує загроза поширення вогню на будинок для літніх людей. У Дніпровському районі виникла пожежа в 18-поверховому будинку.
За попередніми даними, у Києві постраждали близько 20 людей, серед них двоє дітей. Через атаку в місті запровадили екстрені відключення електроенергії, а майже третина столиці залишилася без теплопостачання.
Детальніше про подвійний удар РФ по Києву - у матеріалі РБК-Україна.