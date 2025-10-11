РФ атаковала энергетику Украины, а Трамп не получил Нобелевскую премию мира: новости за 10 октября

Россия массированно атаковала энергообъекты Украины дронами и ракетами. Тем временем президент США Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию мира, которую так ждал.

Более подробно о том, что произошло в пятницу, 10 октября, - в материале РБК-Украина .

Массированная атака РФ по энергетике Украины

В ночь на 10 октября российские оккупанты с помощью ракет и дронов атаковали энергетические объекты Украины.

Вследствие ударов были введены экстренные отключения света в Киеве, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за ударов на левом берегу города полностью исчезло электроснабжение.

Подробнее о ночном массированном ударе и его последствиях читайте в материале РБК-Украина.

Трамп не получил Нобелевскую премию мира

Президент США Дональд Трамп неоднократно хвастался, что он завершил семь войн, которые длились десятилетиями.

В частности, недавно он заставил ХАМАС пойти на мирное соглашение с Израилем согласно плану США по завершению войны в Секторе Газа.

Но, несмотря на это, Норвежский нобелевский комитет решил присудить Нобелевскую премию мира не Трампу, а венесуэльскому политику Марии Корини Мачадо.

А она в свою очередь посвятила эту Нобелевскую премию мира президенту США. После этого между ними состоялся звонок.

Норвегия и Нидерланды помогут с восстановлением энергетики Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о договоренностях с Норвегией и Нидерландами о помощи по восстановлению энергосистемы Украины после российских атак.

"Определили перечень приоритетных государств, которые могут помочь именно так, как нужно, и оперативно. Уже есть весомые договоренности с Норвегией, с Нидерландами - я говорил с премьер-министрами этих стран. Надо все полностью реализовать на уровне команд", - заявил глава государства.

Он отметил, что Украина также рассчитывает на поддержку некоторых других партнеров. Президент поручил контактировать с ними напрямую и доложить об итогах разговоров.

Украина и Нидерланды подписали меморандум о совместном производстве дронов

Украина и Нидерланды в пятницу, 10 октября, подписали меморандум о совместном производстве дронов.

"Новый важный шаг в нашем оборонном сотрудничестве с Нидерландами - сегодня наши страны подписали меморандум о совместном производстве дронов. Это одно из перспективных направлений двустороннего сотрудничества", - сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он поблагодарил правительство и народ Нидерландов за поддержку Украины. С начала полномасштабной войны она достигла уже 9 млрд долларов. Также Нидерланды внесли около 600 млн долларов в инициативу PURL.

Мелания Трамп благодаря письму "открыла канал" с Путиным и возвращает детей в Украину

Первая леди США Мелания Трамп получила ответ от российского диктатора Владимира Путина на ее письмо о возвращении похищенных украинских детей. С тех пор они имели "открытый канал коммуникации".

По словам первой леди США, Путин письменно ответил на ее письмо и "сигнализировал о желании работать напрямую", а также изложил подробности об украинских детях, которые находятся в России.

Мелания Трамп отметила, что с тех пор она имела "открытый канал коммуникации" с российским диктатором относительно благосостояния этих детей, и в течение последних трех месяцев обе стороны имели несколько встреч и переговоров.

Москва предоставила фото и информацию об украинских детях, которых вернули в Украину за последнюю неделю, а также информацию о "социальных, медицинских и психологических услугах, которые предоставляют украинским детям".

"Восемь детей уже воссоединились с семьями в течение последних 24 часов. Трое из них были разлучены с семьями и перемещены в Россию из-за боев на линии фронта. Еще пять были разлучены с членами семьи по ту сторону границы, среди них маленькая девочка, которую воссоединили с семьей в России", - рассказала она.

Сотни ракет для Украины доставили на месяцы раньше, - Минобороны Британии

Сотни ракет противовоздушной обороны от Британии были доставлены в Украину на пять месяцев раньше запланированного срока.

Это стало возможным после того, как крупнейший производитель дронов в Украине инвестировал 200 млн фунтов стерлингов в производство дронов в Великобритании, создав 500 рабочих мест.

Как проинформировали в оборонном ведомстве, эти ракеты, известные как легкие многоцелевые ракеты (LMM), обеспечивают защиту Украины от угроз с момента начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.