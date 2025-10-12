RU

РФ атаковала дроном Сумы: в домах выбиты окна, у женщины острая реакция на стресс

Фото: последствия обстрела Сум (t.me/hryhorov_oleg)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне поздно вечером, 12 октября, нанесли удар дроном по городу Сумы. В результате обстрела в нескольких домах повреждены выбитые окна, одна женщина обратилась за медицинской помощью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Олега Григорова.

"От попадания ударного БпЛА в нескольких многоэтажках выбиты окна, повреждено нежилое здание. Предварительно, жертв и раненых нет", - говорится в сообщении.

В то же время Григоров добавил, что за медицинской помощью обратилась женщина. У нее была острая реакция на стресс, поэтому врачи оказали ей необходимую помощь.

Сейчас задействованы все необходимые службы и продолжается обследование территории.

 

"Владельцам поврежденных помещений окажут необходимую помощь", - сообщил глава ОВА.

Обстрелы Сумской области

Напомним, что россияне регулярно атакуют Сумы и область, используя для ударов дроны, ракеты и авиабомбы.

В частности, 8 октября враг применил для атаки беспилотники. В тот день один из дронов нанес удар по жилому многоэтажному дому. В результате обстрела была повреждена крыша и несколько окон.

Также в ночь на 26 сентября россияне нанесли удар КАБом по жилому сектору в Стецковском старостинском округе, из-за чего были повреждены жилые дома.

