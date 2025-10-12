РФ атаковала дроном Сумы: в домах выбиты окна, у женщины острая реакция на стресс

"От попадания ударного БпЛА в нескольких многоэтажках выбиты окна, повреждено нежилое здание. Предварительно, жертв и раненых нет", - говорится в сообщении.

В то же время Григоров добавил, что за медицинской помощью обратилась женщина. У нее была острая реакция на стресс, поэтому врачи оказали ей необходимую помощь.

Сейчас задействованы все необходимые службы и продолжается обследование территории.

"Владельцам поврежденных помещений окажут необходимую помощь", - сообщил глава ОВА.