РФ атакувала дроном Суми: у будинках вибиті вікна, у жінки гостра реакція на стрес

Обстріли Сумської області

Нагадаємо, що росіяни регулярно атакують Суми та область, використовуючи для ударів дрони, ракети та авіабомби.

Зокрема, 8 жовтня ворог застосував для атаки безпілотники. Того дня один із дронів завдав удару по житловому багатоповерховому будинку. В результаті обстрілу було пошкоджено дах і кілька вікон.

Також в ніч на 26 вересня росіяни завдали удару КАБом по житловому сектору в Стецківському старостинському окрузі, через що було пошкоджено житлові будинки.