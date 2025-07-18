РФ атаковала дроном Харьков: есть "прилет" возле жилой застройки

Обстрел Украины 18 июля

Напомним, в ночь на 18 июля Воздушные силы ВСУ фиксировали в воздушном пространстве Харьковской области дроны. В частности, звуки взрывов раздавались в Изюме.

Впоследствии в Изюмской МВА сообщили, что после попадания беспилотника в промышленную зону громады вспыхнул пожар. Обошлось без пострадавших.

Также этой ночью российские войска атаковали Запорожский район по меньшей мере девятью "Шахедами". В результате ударов возникли пожары, разрушены нежилые здания, есть информация об одном раненом.

Кроме того, захватчики ударили управляемыми авиабомбами по Степногорской громаде в Запорожской области. В результате удара погиб пожилой мужчина.

А на Днепропетровщине в результате ночной атаки погиб мужчина, еще двое получили ранения. Вражеские дроны повредили транспортное предприятие.

В целом российские террористы запустили против Украины 35 беспилотников типа Shahed и дронов-имитаторов.

Силы ПВО сбили 11 дронов на севере и востоке страны. Также 6 БПЛА были локально потеряны или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.