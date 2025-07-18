РФ атакувала дроном Харків: є "приліт" біля житлової забудови

Обстріл України 18 липня

Нагадаємо, у ніч на 18 липня Повітряні сили ЗСУ фіксували у повітряному просторі Харківської області дрони. Зокрема, звуки вибухів лунали в Ізюмі.

Згодом в Ізюмській МВА повідомили, що після влучання безпілотника в промислову зону громади спалахнула пожежа. Обійшлося без постраждалих.

Також цієї ночі російські війська атакували Запорізький район щонайменше дев’ятьма "Шахедами". Унаслідок ударів виникли пожежі, зруйновано нежитлові будівлі, є інформація про одного пораненого.

Крім того, загарбники вдарили керованими авіабомбами по Степногірській громаді в Запорізькій області. Внаслідок удару загинув літній чоловік.

А на Дніпропетровщині внаслідок нічної атаки загинув чоловік, ще двоє отримали поранення. Ворожі дрони пошкодили транспортне підприємство.

Загалом російські терористи запустили проти України 35 безпілотників типу Shahed й дронів-імітаторів.

Сили ППО збили 11 дронів на півночі та сході країни. Також 6 БПЛА були локаційно втрачені або ж подавлені засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

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