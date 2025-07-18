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РФ ударила по Днепропетровской области: есть погибший, повреждено предприятие

Пятница 18 июля 2025 08:32
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РФ ударила по Днепропетровской области: есть погибший, повреждено предприятие Фото: россияне атаковали Днепропетровскую область (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 18 июля в Днепропетровской области в результате ночной атаки погиб мужчина, еще двое получили ранения. Вражеские дроны повредили транспортное предприятие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

По его словам, под удар российских беспилотников попали Вербковская и Богдановская громады Павлоградского района.

"Погиб 52-летний мужчина. Соболезнования родным и близким. Еще двое, 38 и 40 лет, пострадали. Им оказали помощь на месте", - говорится в сообщении.

Атака вызвала повреждение транспортного предприятия и пожар, который спасатели ликвидировали.

Вражеские дроны также атаковали Роздорскую громаду Синельниковского района: там произошло возгорание, уничтожено и повреждено несколько транспортных средств. Пожар потушили.

Кроме того, по Никополю россияне ударили FPV-дроном, последствия атаки уточняются.

Силы ПВО сбили над областью три российских беспилотника.

Ночные обстрелы РФ

Напомним, что этой ночью Воздушные силы ВСУ фиксировали в воздушном пространстве Харьковской области дроны. В частности, звуки взрывов раздавались в Изюме.

Впоследствии в Изюмской МВА сообщили, что после попадания беспилотника в промышленную зону громады вспыхнул пожар. Обошлось без пострадавших.

Также этой ночью российские войска атаковали Запорожский район по меньшей мере девятью "Шахедами". В результате ударов возникли пожары, разрушены нежилые здания, есть информация об одном раненом.

Кроме того, захватчики ударили управляемыми авиабомбами по Степногорской громаде в Запорожской области. В результате удара погиб пожилой мужчина.

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