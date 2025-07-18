РФ ударила по Днепропетровской области: есть погибший, повреждено предприятие
В ночь на 18 июля в Днепропетровской области в результате ночной атаки погиб мужчина, еще двое получили ранения. Вражеские дроны повредили транспортное предприятие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.
По его словам, под удар российских беспилотников попали Вербковская и Богдановская громады Павлоградского района.
"Погиб 52-летний мужчина. Соболезнования родным и близким. Еще двое, 38 и 40 лет, пострадали. Им оказали помощь на месте", - говорится в сообщении.
Атака вызвала повреждение транспортного предприятия и пожар, который спасатели ликвидировали.
Вражеские дроны также атаковали Роздорскую громаду Синельниковского района: там произошло возгорание, уничтожено и повреждено несколько транспортных средств. Пожар потушили.
Кроме того, по Никополю россияне ударили FPV-дроном, последствия атаки уточняются.
Силы ПВО сбили над областью три российских беспилотника.
Ночные обстрелы РФ
Напомним, что этой ночью Воздушные силы ВСУ фиксировали в воздушном пространстве Харьковской области дроны. В частности, звуки взрывов раздавались в Изюме.
Впоследствии в Изюмской МВА сообщили, что после попадания беспилотника в промышленную зону громады вспыхнул пожар. Обошлось без пострадавших.
Также этой ночью российские войска атаковали Запорожский район по меньшей мере девятью "Шахедами". В результате ударов возникли пожары, разрушены нежилые здания, есть информация об одном раненом.
Кроме того, захватчики ударили управляемыми авиабомбами по Степногорской громаде в Запорожской области. В результате удара погиб пожилой мужчина.
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