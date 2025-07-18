ua en ru
Пт, 18 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россияне ночью атаковали дронами с двух направлений, есть попадания в 5 локациях

Пятница 18 июля 2025 09:18
UA EN RU
Россияне ночью атаковали дронами с двух направлений, есть попадания в 5 локациях Иллюстративное фото: россияне ночью атаковали дронами с двух направлений (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 18 июля российские террористы запустили против Украины 35 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа Shahed и дронов-имитаторов. Зафиксировано попадание в 5 локациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Во время обстрела дроны атаковали с направлений российских городов Миллерово и Приморско-Ахтарск. Всего было выпущено 35 БпЛА, среди которых - 29 типа Shahed.

Основное направление удара - прифронтовые территории на востоке страны.

К отражению атаки привлекались:

  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения РЭБ и беспилотных систем;
  • мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 противовоздушная оборона (ПВО) сбила 11 дронов на севере и востоке страны. Также 6 БпЛА были локально потеряны или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В результате атаки зафиксировано:

  • попадание 18 дронов в 5 локациях;
  • падение обломков на 2 локациях.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) регулярно обстреливает Украину, используя ракеты, артиллерию, беспилотники и управляемые авиабомбы (УАБы). Больше всего от атак страдают прифронтовые регионы.

Этим утром террористы попали по электровозу "Укрзализныци" в Днепропетровской области. В результате атаки погиб машинист.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Воздушные силы Украины
Новости
Субсидии, пенсии, соцпомощь: изменится ли сумма выплат в августе
Субсидии, пенсии, соцпомощь: изменится ли сумма выплат в августе
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе