Россияне ночью атаковали дронами с двух направлений, есть попадания в 5 локациях

Иллюстративное фото: россияне ночью атаковали дронами с двух направлений (Getty Images)

В ночь на 18 июля российские террористы запустили против Украины 35 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа Shahed и дронов-имитаторов. Зафиксировано попадание в 5 локациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Во время обстрела дроны атаковали с направлений российских городов Миллерово и Приморско-Ахтарск. Всего было выпущено 35 БпЛА, среди которых - 29 типа Shahed. Основное направление удара - прифронтовые территории на востоке страны. К отражению атаки привлекались: зенитные ракетные войска;

подразделения РЭБ и беспилотных систем;

мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По состоянию на 08:30 противовоздушная оборона (ПВО) сбила 11 дронов на севере и востоке страны. Также 6 БпЛА были локально потеряны или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В результате атаки зафиксировано: попадание 18 дронов в 5 локациях;

падение обломков на 2 локациях.