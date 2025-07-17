В Изюме на фоне атаки дронов прогремели взрывы на фоне атаки дронов

Поздно вечером, 17 июля, в Изюме Харьковской области была слышна серия взрывов. Над городом фиксировали ударные беспилотники россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Изюмской городской военной администрации.

По данным МВА, по состоянию на 23:29 над городом были слышны звуки беспилотников. Позже, через несколько минут, в городе прозвучало несколько взрывов.

Накануне Воздушные силы ВСУ тоже писали, что фиксировали за востоке Харьковской области дроны. Они двигались курсом на запад.

Сейчас информации о последствиях атаки нет.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:53 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Харківській, Донецькій та частині Дніпропетровської областей.