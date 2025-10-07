РФ атаковала дронами Полтаву: в городе прогремели взрывы

Напомним, около полуночи 6 октября российские захватчики подвергли Харьков массированному обстрелу боевыми дронами типа "Шахед". По данным Харьковского городского головы Игоря Тепехова, за двадцать минут дроновой атаки на Харьков прозвучали около двух десятков взрывов. Сейчас подразделения ГСЧС и бригады экстренной медицинской помощи работают в усиленном режиме.

По данным Генштаба, за последние сутки российские войска нанесли один ракетный и 31 авиационный удар, использовав при этом одну ракету и 65 управляемых авиабомб. Кроме того, противник привлек на фронте 3382 дрона-камикадзе и совершил 2971 обстрел позиций украинских войск и населенных пунктов.