РФ атакувала дронами Полтаву: у місті пролунали вибухи

Ілюстративне фото: атака дронів по Полтаві (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Російські війська продовжують тероризувати Україну і мирне населення. В ніч на вівторок, 7 жовтня, ворог атакує дронами місто Полтаву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Володимира Когута, очільника Полтавської ОВА.

Про активність ворожих безпілотних літальних апаратів (БпЛА) на території Полтавської області Повітряні Сили Збройних Сил України повідомили 7 жовтня 2025 року о 0:30.

За даними Ситуаційного центру Повітряних Сил:

  • на Полтавщину прямували групи БпЛА одночасно з півночі та півдня;
  • в центрі області зафіксовано дрони, які рухаються на захід.

А вже о 01:07 очільник Полтавської ОВА повідомив про роботу ППО.

"У Полтавському районі працює ППО. Перебувайте в укриттях!" - написав Володимир Когут.

Нагадаємо, близько півночі 6 жовтня російські загарбники піддали Харків масованому обстрілу бойовими дронами типу "Шахед". За даними Харківського міського голови Ігоря Тепехова, за двадцять хвилин дронової атаки на Харків пролунали біля двох десятків вибухів. Наразі підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги працюють в посиленому режимі.

За даними Генштабу, за останню добу російські війська нанесли один ракетний та 31 авіаційний удар, використавши при цьому одну ракету та 65 керованих авіабомб. Крім того, противник залучив на фронті 3382 дрони-камікадзе та здійснив 2971 обстріл позицій українських військ і населених пунктів.

