ua en ru
Пн, 06 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Больше всего боев - под Покровском: что происходило на фронте сегодня

Понедельник 06 октября 2025 22:57
UA EN RU
Больше всего боев - под Покровском: что происходило на фронте сегодня Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На фронте с начала суток 6 октября произошло 172 боевых столкновения. Российские оккупанты больше всего атакуют на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, сегодня российские войска нанесли один ракетный и 31 авиационный удар, применив одну ракету и сбросив 65 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли 3382 дроны-камикадзе и осуществили 2971 обстрел позиций украинских войск и населенных пунктов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили четыре штурмовые действия оккупантов. Кроме того, враг нанес пять авиационных ударов, сбросив 15 управляемых бомб, а также совершил 129 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 19 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанских Хуторов, Каменки, Строевки и в направлении Бологовки, Колодязного и Отрадного. Восемь боестолкновений продолжаются.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Купянск, Редьковка и в сторону Песчаного, Петропавловки и Богуславки. Украинские защитники остановили пять вражеских атак, до сих пор продолжается шесть боестолкновений.

На Лиманском направлении российские захватчики пять раз атаковали позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Мирное, Торское и Шандриголово, получили отпор.

На Северском направлении Силы обороны отбили 16 атак противника вблизи Григорьевки и в направлении Дроновки и Ямполя, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении пока зафиксировано одно боевое столкновение. Захватчик пытался продвигаться в направлении населенного пункта Ступочки.

На Торецком направлении россияне 19 раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Русиного Яра, Катериновки, Щербиновки, Плещеевки и Полтавки. Силы обороны остановили продвижение врага.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 49 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал позиции наших войск в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Родинское, Красный Лиман, Разино, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лисовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Ореховое, Филиал и в сторону Новопавловки и Владимировки. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 150 оккупантов, из них 111 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили артиллерийскую систему, два автомобиля и семь беспилотных летательных аппаратов; также поражены две пушки, танк, две единицы автомобильной техники, пункт управления БПЛА и 11 укрытий для личного состава противника.

На Новопавловском направлении враг 22 раза пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Ялта, Поддубное, Воскресенка, Сечневое, Сосновка, Вороное и Новогригорьевка. Четыре боестолкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении враг восемь раз пытался наступать вблизи Полтавки, получил отпор.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили четыре атаки захватчиков вблизи Степного и Каменского.

На Приднепровском направлении имела место одна безрезультатная попытка оккупантов улучшить свое положение.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 116 340 военных.

В частности, за минувшие сутки потери российской армии составили 1090 солдат. Также вчера украинские бойцы уничтожили 5 танков, 14 боевых бронированных машин, 18 артиллерийских систем, 1 средство ПВО, 363 дрона и другую технику врага.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
"Фламинго" уже бьют по России? Зеленский намекнул на удары украинскими ракетами
"Фламинго" уже бьют по России? Зеленский намекнул на удары украинскими ракетами
Аналитика
Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии