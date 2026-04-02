Дроны летели с семи направлений: как ПВО отразила ночную атаку России

08:29 02.04.2026 Чт
2 мин
Есть "прилеты" и падения сбитых беспилотников
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 147 российских дронов (Getty Images)

В ночь на 28 марта Россия атаковала Украину 172 ударными дронами с семи направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

С 18:00 1 апреля до утра 2 апреля россияне атаковали 172 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, ТОТ Донецк, Гвардейское - ТОТ АР Крым.

Около 120 из запущенных дронов - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 147 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 22 ударных беспилотников на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Обстрелы Украины

Напомним, в течение 1 апреля украинская ПВО сбила и подавила 345 вражеских беспилотников во время массированной дневной атаки. Всего за сутки враг выпустил более 700 ударных дронов различных типов.

Эпицентром атаки стал запад Украины, где из-за попадания зафиксированы масштабные обесточивания и пожары.

В частности, в Черкасской области российский дрон убил четырех человек на открытой местности.

Также под огнем оказался Никополь: оккупанты атаковали город артиллерией и FPV-дронами. В результате обстрела ранения получили 10 жителей, среди которых одна женщина находится в тяжелом состоянии.

Более подробно о ситуации в регионах и проблемах с электроснабжением читайте в материале РБК-Украина "Эпицентр удара - запад, есть жертвы, проблемы со светом: все о последствиях атаки РФ".

А вечером 1 апреля Россия нанесла удар дроном-камикадзе "Молния" по многоэтажке в Харькове. В результате атаки есть пострадавшие.

