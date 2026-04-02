В Одессе прогремели взрывы, город атаковали ракетами

Днем, 2 апреля, в Одессе прогремели взрывы во время ракетной атаки. После первого взрыва через несколько минут жители города услышали еще один.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Сигнал воздушной тревоги в Одесском районе объявили в 14:39. В Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракете, которая двигалась в направлении города. Впоследствии местные жители услышали первый взрыв.

Уже через несколько минут военные снова зафиксировали угрозу.

"Ракета на г.Одесса", - говорится в сообщении.

Других подробностей пока нет.