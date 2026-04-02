В Одессе прогремели взрывы, город атаковали ракетами

15:04 02.04.2026 Чт
2 мин
После первого взрыва через несколько минут жители города услышали еще один
Ирина Глухова
Днем, 2 апреля, в Одессе прогремели взрывы во время ракетной атаки. После первого взрыва через несколько минут жители города услышали еще один.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Читайте также: Россия атаковала высотку в Одессе: повреждены несколько этажей, есть пострадавший

Сигнал воздушной тревоги в Одесском районе объявили в 14:39. В Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракете, которая двигалась в направлении города. Впоследствии местные жители услышали первый взрыв.

Уже через несколько минут военные снова зафиксировали угрозу.

"Ракета на г.Одесса", - говорится в сообщении.

Других подробностей пока нет.

Обстрелы Одессы

Российские оккупанты почти ежедневно атакуют Одессу и область из акватории Черного моря.

Так, рано утром 31 марта город находился под атакой дронов - один из "Шахедов" попал в девятиэтажку, в результате чего возник пожар и пострадал человек.

Несколькими днями ранее, в ночь на 28 марта, россияне массированно атаковали Одессу: была повреждена многоэтажка, крыша роддома, а около десяти человек получили травмы.

Кроме того, вечером 24 марта зафиксировали прямое попадание беспилотника в жилой дом - пострадала женщина, еще один человек оказался под завалами.

А в ночь на 19 марта в результате очередного массированного налета дронов были повреждены многоэтажка и нежилые здания.

Во Львове убили военного ТЦК, полиция ищет нападавщего
Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои
Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои