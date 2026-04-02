В Одессе прогремели взрывы, город атаковали ракетами
Днем, 2 апреля, в Одессе прогремели взрывы во время ракетной атаки. После первого взрыва через несколько минут жители города услышали еще один.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Сигнал воздушной тревоги в Одесском районе объявили в 14:39. В Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракете, которая двигалась в направлении города. Впоследствии местные жители услышали первый взрыв.
Уже через несколько минут военные снова зафиксировали угрозу.
"Ракета на г.Одесса", - говорится в сообщении.
Других подробностей пока нет.
Обстрелы Одессы
Российские оккупанты почти ежедневно атакуют Одессу и область из акватории Черного моря.
Так, рано утром 31 марта город находился под атакой дронов - один из "Шахедов" попал в девятиэтажку, в результате чего возник пожар и пострадал человек.
Несколькими днями ранее, в ночь на 28 марта, россияне массированно атаковали Одессу: была повреждена многоэтажка, крыша роддома, а около десяти человек получили травмы.
Кроме того, вечером 24 марта зафиксировали прямое попадание беспилотника в жилой дом - пострадала женщина, еще один человек оказался под завалами.
А в ночь на 19 марта в результате очередного массированного налета дронов были повреждены многоэтажка и нежилые здания.