Более 100 дронов за ночь: какие регионы атакованы и сколько сбито "Шахедов"

В ночь на понедельник, 12 мая, российская армия атаковала территорию Украины 108 ударными дронами типа "Шахед". Под прицелом были четыре региона страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 55 ударных дронов типа "Шахед" и беспилотников других типов на востоке, севере, юге и в центре страны. Также 30 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны, без негативных последствий.

И с мыса Чауда, что в оккупированном Крыму.

В ночь на 12 мая, с 23:00 11 мая, противник атаковал 108 ударными дронами типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Прошлая дроновая атака

Стоит напомнить, что в на 11 мая российская армия запустила по Украине 108 дронов после завершения периода так называемого "трехдневного перемирия", которое в одностороннем порядке объявила Москва.

Также ранее сообщалось, что в результате дроновых ударов со стороны росармии в Киевской области был один пострадавший.

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