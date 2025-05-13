Россия ночью атаковала Украину нетипичным количеством дронов: как отработала ПВО

В ночь на 13 мая российские террористы в очередной раз прибегли к ночной атаке против Украины, но количество запущенных дронов было гораздо меньше, чем обычно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Стоит пояснить, что обычно количество дронов во время ночных обстрелов достигает сотни, или же превышает эту отметку.

Обстрелы Украины со стороны России

Россия регулярно обстреливает территорию Украины, используя широкий арсенал вооружения - от ракет разного типа и авиабомб до артиллерии и ударных дронов. Часто враг целится по гражданской инфраструктуре: жилым домам, больницам, энергетическим объектам и транспорту.

К запуску дронов террористы прибегают почти каждую ночь, что создает дополнительную угрозу для гражданских. Например, в ночь на 12 мая, враг атаковал территорию Украины 108 ударными дронами типа "Шахед". Тогда же под прицел попали четыре региона.

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