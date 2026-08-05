Саратовский НПЗ второй раз остановил свою работу из-за атаки беспилотников

Атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы России приобретают системный характер - только за первые дни августа остановились сразу два крупных предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times .

Саратовский НПЗ компании "Роснефть" остановил переработку нефти со 2 августа из-за повреждений производственных объектов и пожара после атаки беспилотников.

По данным двух отраслевых источников Reuters, на заводе мощностью 7 миллионов тонн в год остановили единую установку первичной переработки нефти - АВТ-6, а сам завод прекратил продажи топлива на Санкт-Петербургской бирже. Ремонт, по оценкам, может занять 2-3 недели.

Это уже вторая атака на это предприятие - первая произошла 8 июля, и тогда заводу понадобилась неделя, чтобы вернуться к работе.

В тот же день остановку производства объявил и Волгоградский НПЗ "ЛУКОЙЛ" - одно из крупнейших предприятий России, обеспечивающее 5% всей нефтепереработки в стране.

Всего в течение июля из-за атак беспилотников в России останавливались 8 нефтезаводов, включая крупнейший в стране Омский НПЗ, а также Рязанский завод и "Нижегороднефтеоргсинтез". Поэтому общие объемы переработки нефти упали до 3,6 миллиона баррелей в сутки - это самый низкий показатель с 2002 года, согласно данным EA Analytics.