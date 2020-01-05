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У справі про вбивство в Каховці проведуть повторну судмедекспертизу

Новини » Суспільство     05.01.2020 - 14:36
У справі про вбивство в Каховці проведуть повторну судмедекспертизу
Ілюстративне фото (wikipedia)

До повторної судмедекспертизі допустять представника потерпілих

Поліція проведе повторну судово-медичну експертизу по справі про вбивстві чоловіка в Каховці, до якого може бути причетний співробітник поліції. Про це заявив начальник слідчого управління Головного управління Національної поліції у Херсонській області Микола Вербицький, передає Hromadske.

За словами Вербицького, до повторної судмедекспертизі допустять представника потерпілих.

"На сьогодні ми призначили ряд експертиз. За домовленістю з представниками потерпілих, ми допускаємо до проведення комп'ютерно-технічних експертиз щодо мобільних телефонів, ноутбуків, вилучених комп'ютерів, домофонів поблизу місця події представника потерпілих, який буде стежити за проведенням експертиз", - сказав правоохоронець.

Як зазначив Вербицький, повторна експертиза буде проведена 6 січня. Під час неї буде з'ясовано, скільки видів зброї були зроблені постріли, які конкретно були тілесні ушкодження, скільки їх було, і чи характерні вони для бойової вогнепальної зброї, яке було вилучено.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що вранці 1 січня в Каховці чоловік, який відпочивав у компанії правоохоронця, зробив кілька пострілів з рушниці у 26-річного місцевого жителя. Від отриманих травм чоловік через кілька днів помер у лікарні. 4 січня розпочалась масова акція протесту у Каховці.

Також повідомлялося, що керівництво поліції обіцяє ретельно розслідувати вбивство у Каховці. Як зазначив керівник Національної поліції в Херсонській області Олександр Прокудін, справа перебуває на його особистому контролі.

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