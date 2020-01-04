У Каховці протестують через можливу причетність поліції до вбивства людини

Фото: протест під відділенням поліції (most.ks.ua)

У середу, 1 січня, під час стрілянини загинув 26-річний чоловік

У Каховці 4 січня почалася масова акція протесту через вбивство 26-річного чоловіка під час стрілянини, до якої може бути причетна місцева поліція. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

За даними місцевої поліції, вранці 1 січня у Каховці чоловік, який відпочивав у компанії правоохоронця, зробив декілька пострілів з рушниці у 26-річного місцевого жителя. Від отриманих травм чоловік через декілька днів помер у лікарні.

Зазначається, що зловмисник був заарештований на 60 діб, а також йому оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу - умисне вбивство.

Крім того, від виконання службових обов'язків було відсторонено працівника районного відділу поліції та було оголошено про проведення службового розслідування. Держбюро розслідувань вже почало кримінальне провадження за ст. 365 КК України.

Однак родичі загиблого не вірять заявам поліції та вважають, що до вбивства може бути причетний правоохоронець. Як пишуть місцеві ЗМІ, родичі вважають, що поліція могла приховати деякі деталі злочину. Також залишається питання зброї, з якої стріляли в чоловіка, адже місцеві лікарі завляли, що з загиблого вилучили кулі від різних видів зброї.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Переяславський районний суд продовжив запобіжний захід підозрюваним у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова. Суд залишив без альтернативи запобіжний захід підозрюваному Івану Приходько, а Володимиру Петровцу і Дмитру Кривошею можливість внести заставу у розмірі 280 тисяч гривень.