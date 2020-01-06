Вбивство в Каховці: Рябошапка визначив групу прокурорів для розслідування

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

Прокурори будуть координувати роботу слідчих у розслідуванні

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка визначив групу прокурорів, які на місці координуватимуть роботу слідчих у розслідуванні резонансного вбивства в Каховці. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Зазначимо, Державне бюро розслідувань почало розслідування щодо співробітника одного з відділів Національної поліції Херсонської області, який може бути причетний до вбивства 26-річного місцевого жителя у Каховці.

Раніше РБК-Україна писало, що Національна поліція Херсонській області проводить службову перевірку слідчо-оперативної групи каховської поліції в рамках розслідування вбивства чоловіка в Каховці.

Також повідомлялося, що у справі про вбивство чоловіка в Каховці поліція проведе повторну експертизу. На неї будуть допущені представники сторони потерпілих.

Нагадаємо, 1 січня в Каховці чоловік зробив кілька пострілів з рушниці у 26-річного місцевого жителя. Нападник перебував у компанії правоохоронців. Від отриманих травм потерпілий через кілька днів помер у лікарні. 4 січня відбулась масова акція протесту в Каховці.