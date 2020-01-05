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ДБР почало розслідування вбивства в Каховці

Новини » Суспільство     05.01.2020 - 17:45
ДБР почало розслідування вбивства в Каховці
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Відкрито справу про перевищення службових повноважень

Державне бюро розслідувань (ДБР) початок розслідування відносно співробітника одного з відділів Національної поліції Херсонської області, який може бути причетний до вбивства 26-річного місцевого жителя у Каховці. Про це повідомляє прес-служба ГБР.

Повідомляється, що розпочато розслідування за фактом можливого перевищення вартовим влади або службових повноважень (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).

"Інцидент стався близько 6:00 ранку 1 січня. У результаті конфлікту один із його учасників (колишній працівник поліції) здійснив кілька пострілів у свого опонента. Від отриманих поранень потерпілий через два дні помер у лікарні. За інформацією місцевих жителів, до нанесення тілесних ушкоджень та вбивства потерпілого може бути причетний працівник поліції, який святкував Новий рік в одній компанії з підозрюваним у вбивстві", - повідомили в ГБР.

Як повідомили в Держбюро, також буде дана правова оцінка видачі підозрюваного у вбивстві дозволу на використання зброї.

Раніше РБК-Україна писало, що Національна поліція Херсонській області проводить службову перевірку слідчо-оперативної групи каховської поліції в рамках розслідування вбивства чоловіка в Каховці.

Також повідомлялося, що у справі про вбивство чоловіка в Каховці поліція проведе повторну експертизу. На неї будуть допущені представники сторони потерпілих.

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