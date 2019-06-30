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У Закарпатській обл. вибух газу зруйнував будинок, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    30.06.2019 - 15:40
У Закарпатській обл. вибух газу зруйнував будинок, є постраждалі
Фото: вибух у Закарпатській області (zk.dsns.gov.ua)

В результаті вибуху газу постраждав власник будинок та його 2-річний онук

У селі Неліпино Свалявського району Закарпатської області в результаті вибуху газоповітряної суміші було пошкоджено житловий будинок, а також травмовано двоє осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомляється, що в результаті вибуху власнику будинка діагностували опікові травми 1-3 ступеню важкості на площі 35% тіла, а його дворічний онук отримав забій лобової кістки та розсічення шкіри над бровою.

"Потерпілих каретами екстреної медичної допомоги госпіталізовано до лікувального закладу", - повідомили у ДСНС.

Рятувальниками була проведена розвідка місця події та ліквідовано незначні осередки горіння. В даний час правоохоронні органи встановлюють обставини події.

"Ймовірно все могло статися через витік газу з системи ГБО автомобіля "Москвич", що знаходився в гаражному приміщенні будинку", - повідомили рятувальники.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Відні стався вибух у житловому будинку. Представник пожежної бригади заявив, що кілька людей отримали поранення, і перед будівлею у четвертому районі австрійської столиці, яка межує з центром міста, був кратер.

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