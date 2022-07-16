В результаті ранкового ракетного удару по Одесі є поранений

Внаслідок ракетного обстрілу Одеси в суботу, 16 липня, поранення отримала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську обласну прокуратуру .

"Попередньо встановлено одного потерпілого. Так, внаслідок влучення ворожого снаряда, 30-річного чоловіка поранено уламками в область голови", - йдеться у повідомленні.

Також у прокуратурі відкрили кримінальне провадження за фактом того, що сталося.

"Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії. Також у ході проведення огляду місця події виявлено та вилучено уламки від механізму ракети", - додають у відомстві, уточнюючи, що рятувальники продовжують гасити пожежу на складі.

У прокуратурі зазначають, що жодних військових об'єктів на даній території немає.